秋風蕭颯，是個份外要留心的季節，其性質屬金，象徵殺伐交戰、兵戎相見的時候，而秋燥最容易傷肺氣，身邊幾位友人都出現喉嚨乾涸和咳嗽的情況。有天，友人百思不得其解地問我：「沒理由，我在入秋後已開始日日吃梨，為何咳嗽情況毫無改善？不是說梨能滋陰潤肺嗎？」

梨無錯能潤燥，但其實也要視乎體質，才能定奪是否可服用梨去對付秋燥。事關梨屬涼性，體質涼性和胃寒的人不能多吃，吃多了只會愈吃愈寒。友人體質屬胃寒，本已容易胃痛和肚瀉，再日日吃個凍梨，等如雪上加霜。若肺已有白痰，吃梨反沒幫助，此時去潤肺，猶如在濕淋淋的泥濘裏再加水，只會愈加愈混濁。吃梨只能在肺沒有痰的情況下吃，才能起潤燥功效。咳有白痰的話，先要化痰，脾胃好才能化到痰濕，但梨的寒性只會進一步削弱胃寒人的胃功能。這也是吾友日日神心吃梨，也治不好其寒咳的原因。

雖說梨屬涼性，幸好中國食療文化是很有智慧的，有陰陽平衡概念。寒底人想在這氣候用梨潤燥，可以：一、烹調方法用燉，能緩解一些（不能完全緩解）梨寒對脾胃虛弱人之傷害；二、僅用冰糖燉梨，始終是寒，只是沒有「生吃」那樣寒。故中國食療有用溫性食物作平衡，如用黃酒（現代人也有用紅酒）或醋去燉梨（再加適量冰糖），那就能化解梨的寒涼特性，即使連寒底人也可放心食，原隻燉或切塊燉皆可。

有些人燉梨會去皮，那簡直是暴殄天物，無論用甚麼溫性食物去燉梨，心和核都要除去，但梨皮必須保留，皆因梨皮是精華所在，可化痰。此外，這個時節要減少辛辣之物，秋冬季是收斂養藏之時，經常在此時吃薑、吃麻辣火鍋、喝薑茶等，就是強迫身體在應收斂之時發散，並且加劇身體的乾燥。若這邊廂燉梨潤燥，那邊廂又不停吃辛辣之物，互相抵銷，白花工夫煮燉。