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彎彎新月半月板

副刊版 2022/11/02

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膝關節一般最常談論及較嚴重傷患，莫過於前十字韌帶斷裂，駭人之處因其手術後康復漫長，往往要6至9個月時間；或若當初非正確處理，韌帶鬆弛的膝關節容易再度扭傷及水腫，健步跑步功能大受影響。除十字韌帶外，同為膝患的半月板受傷亦不應忽視。半月板撕裂症狀除常規關節水腫外，更可致膝關節活動閉鎖，受影響程度比十字韌帶斷裂更過之而無不及，問題已非失穩情況，而是關節屈伸不能。

半月板位於膝關節中心的前後十字韌帶兩旁，左右各一，亦即內或外半月板。如果十字韌帶感覺叫人聯想十字般的肅殺，半月板名字則美得讓人憐惜，試想身重百斤，也是讓這4塊新月狀的軟骨一力承擔起來！

半月板功能除承擔體重外，更是作填充脗合圓圓的股骨關節面及平平的脛骨關節平台，改善膝活動的穩定度。近年亦有研究指半月板活動時，能促進膝關節液流動、改善營養循環，及協調股骨脛骨活動，使膝關節能順滑屈伸及內外旋轉。

半月板若道負責承受體重壓力，但有時卻承受不起一些壓力，例如迅速轉身時，若足掌依舊緊踩地面，不隨上身轉向，關節面會緊壓一起並加以扭動旋轉，這時久經運動創傷的半月板應聲一響，出現不同位置及程度撕裂破損；或對於銀髮族人士，即使非運動劇烈動作，日久勞損退化的半月板，也會因細微膝動作而破損。

有別於韌帶傷患致關節鬆動，半月板傷者更見膝部活動閉鎖，即使一定角度內屈伸自如，但至一定度數卻不得越池半步；亦有些活動期間膝內咯咯暗響。要診斷半月板傷患，最準確方法是依西醫作磁力共振或內窺鏡檢查。大多患者於問診及膝屈檢查過程中，已出現半月板受傷端倪。

近年半月板的治理方法漸趨保守，例如西醫骨科已不主張切除半月板撕裂部分，反而提倡盡量保留及修復。而物理治療術後或非手術治療處理，除局部消炎消腫外，強調肌力、控制力及體感等訓練，同時亦強化腰股及踝部，以回復下肢動力鍊接的功能。

由上而下視角觀察右膝關節內解剖結構。（圖片：維基百科）

撰文 : 盧文健 物理治療師、註冊中醫師

欄名 : 理療感悟

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