關西國際機場內陸機航廈翻新 全新商店及美食廣場登場 副刊版 2022/11/02 分享： 分享： 如準備赴日返鄉下，有機會在大阪轉機前往其他目的地的話，可以率先看看全新的大阪關西國際機場第一航廈。候機範圍新增6間餐廳及商店，以及一個貴賓室，禁區外亦有一個全新美食廣場，方便旅客在轉機時使用。 此航廈屬 ... 訂閱指定計劃免費送您旅行頸枕連行李牌證件套套裝，為 0 + 0 做好準備，出發去旅行啦！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 旅事通 最新專欄文章 更多 日本最大型聖誕市集11月中登陸福岡 3大會場必睇浪漫光之森林+聖誕樹大道 2022/11/01 日本最大型聖誕市集11月中登陸福岡 3大會場必睇浪漫光之森林+聖誕樹大道 東京市中心10月至1月冬季限定 光與馬點燈活動 2022/10/25 東京市中心10月至1月冬季限定 光與馬點燈活動 東京迪士尼Fast Pass已停用 全新門票Pass可提早預約開飯 2022/10/22 東京迪士尼Fast Pass已停用 全新門票Pass可提早預約開飯 日本波斯菊盛開旺季 福岡4個賞花勝地 2022/10/19 日本波斯菊盛開旺季 福岡4個賞花勝地 嘉道理農場蝴蝶風鈴裝置展 本地藝術家創作環保風鈴 2022/09/24 嘉道理農場蝴蝶風鈴裝置展 本地藝術家創作環保風鈴 日本 機場 大阪 便利店 手信