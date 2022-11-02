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關西國際機場內陸機航廈翻新 全新商店及美食廣場登場

副刊版 2022/11/02

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如準備赴日返鄉下，有機會在大阪轉機前往其他目的地的話，可以率先看看全新的大阪關西國際機場第一航廈。候機範圍新增6間餐廳及商店，以及一個貴賓室，禁區外亦有一個全新美食廣場，方便旅客在轉機時使用。

此航廈屬

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欄名 : 旅事通

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