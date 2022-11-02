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經絡：上月樓花按揭 按月增84%

地產版 2022/11/02

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上月樓花按揭宗數錄得367宗，按月增加84%，創7個月新高，當中滙豐（00005）反超中銀香港（02388）重奪樓花按揭榜首，中銀急挫跌至第3位。

根據經絡按揭轉介研究部顯示，10月份樓花按揭宗數為

...

欄名 : 市場快訊

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香港 中銀香港（02388） 經絡按揭 滙豐控股（00005） 恒生銀行（00011）

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