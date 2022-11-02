經絡：上月樓花按揭 按月增84% 地產版 2022/11/02 分享： 分享： 上月樓花按揭宗數錄得367宗，按月增加84%，創7個月新高，當中滙豐（00005）反超中銀香港（02388）重奪樓花按揭榜首，中銀急挫跌至第3位。 根據經絡按揭轉介研究部顯示，10月份樓花按揭宗數為 ... 訂閱指定計劃免費送您旅行頸枕連行李牌證件套套裝，為 0 + 0 做好準備，出發去旅行啦！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 市場快訊 最新專欄文章 更多 貝沙灣高層5700萬沽 3年新低 今日 貝沙灣高層5700萬沽 3年新低 中環威靈頓街地舖 7800萬易手 今日 中環威靈頓街地舖 7800萬易手 深水埗海壇街舊樓今強拍 底價1.2億 今日 深水埗海壇街舊樓今強拍 底價1.2億 教會9180萬 購元朗屏山近6.6萬呎農地 2022/11/01 教會9180萬 購元朗屏山近6.6萬呎農地 油塘大益工廈逾99%業權標售 估值7億 2022/11/01 油塘大益工廈逾99%業權標售 估值7億 香港 中銀香港（02388） 經絡按揭 滙豐控股（00005） 恒生銀行（00011）