推動高質發展激活市場 港大有可為

香港回歸後，中國共產黨每屆全國代表大會對中國經濟未來的整體謀劃，都深刻影響香港的經濟發展。中共中央總書記習近平在二十大報告中，多次提及「高質量發展」一詞，一國兩制下的港澳地區，如何實現高質量發展呢？報告指出：「鞏固提升香港、澳門在國際金融、貿易、航運航空、創新科技、文化旅遊等領域的地位」，同時還明確「支持香港、澳門更好融入國家發展大局」。

《黨的二十大報告輔導讀本》近日在國內公開發行，當中收錄了全國政協副主席、國務院港澳辦主任夏寶龍的《「一國兩制」這一好制度必須長期堅持》一文。文中講到：「我們要放眼世界格局劇烈變化，立足國家現代化建設總體要求，以『港澳所長』對接『國家所需』，加強對港澳經濟社會發展的戰略謀劃和頂層設計，推動港澳更好服務國家事業發展全局。」

夏寶龍文章中的這段話，可以看作是洞悉二十大報告「港澳部分」的「窗口」，推動高質量發展，香港大有可為。

戰略謀劃頂層設計 需「有為政府」

習近平在七一重要講話中，曾提及「把有為政府同高效市場結合起來」，這是希望政府不能簡單地「守攤子」；在經濟上行的時候，「守攤子」尚可無虞，但在經濟下行的時候，僅憑「守」是守不住的。

夏寶龍的文章中提到「戰略謀劃和頂層設計」，正是深刻領悟了習近平的重要講話要義，希望港澳兩個特區從昔日的「積極不干預」、「大市場小政府」，向「有為政府」和「高效市場」更好結合的方向邁進。

受新冠疫情影響，全球經濟不景氣，而俄烏戰爭對全球經濟帶來的負面影響已經顯現，除了影響俄羅斯和烏克蘭兩國，歐洲亦陷入能源危機；美國接連不斷地加息，在吸引投資流向美國的同時，從世界各經濟體「吸血」。疫情下香港內外「封關」久矣，經濟活力原本已不足，全球經濟環境的惡化，令香港走出經濟衰退期的難度增大。

特區政府不能「坐等花開」，須主動作為。在競爭最激烈的領域，港府須敢於引領、全力承擔和加速推動；在市場優勢可發揮作用的領域，港府則可透過創造有利的環境和條件，把市場的力量釋放出來，這才是把「有為政府同高效市場結合起來」的恰當做法。

須找準發力點 鞏金融中心不鬆勁

夏寶龍的文章中提到：「要引導特別行政區政府準確識變、科學應變、主動求變，找準港澳發展的方向和重點，鞏固發展香港國際金融、航運、貿易中心，大力培植新興產業，全面提升競爭力。」

金融業是香港競爭力很強的產業，但並非高枕無憂。今年4月，新加坡的外滙交易量增長0.3%至每天5,495億美元，一舉超過了香港，成為亞太地區最大的外滙市場，引起業界高度關注；這也給香港提了一個醒，香港鞏固世界第三大金融中心地位決不能鬆勁！

應該說，特區政府和香港金融界已感到了壓力，主動想辦法、找出路。明天（3日）舉行的香港金融領袖投資峰會，就是為金融業「加一把勁」的有力舉措，算是在金融領域一個發力點。

還有幾個發力點，行政長官李家超上月發表施政報告當中已經明確，例如成立「引進重點企業辦公室」，引進世界各地高潛力、具代表性的重點企業；成立「共同投資基金」，在吸引企業落戶的同時，可以按企業或個別項目參與共同投資，帶動本地的產業發展和就業潛力；成立「香港投資管理有限公司」，策略性地推動目標產業發展，並賺取投資回報。

以上舉措有的放矢，比較貼地，但從長遠來看，要做到「準確識變、科學應變、主動求變」非一日之功，要做到招招都點中「穴位」並非易事，還須繼續努力、不斷發功。

瞄準「三個第一」 增競爭力輻射力

中共二十大報告裏有許多「金句」，其中「科技是第一生產力，人才是第一資源，創新是第一動力」，令人印象深刻。香港要提升競爭力、吸引力和輻射力，應始終瞄準以上「三個第一」做文章。

夏寶龍在文章中提到：「要支持特別行政區政府持續優化營商環境，積極引進高端人才、先進技術等創新要素，不斷提升港澳作為國際大都市的吸引力和輻射力。」表明了中央有意在這些方面給香港賦能，香港應看到希望，保持信心。

近來，本港各界普遍擔憂的是人才流失，特區政府也意識到危機，出台了「搶人才」的新政，李家超多次用「搶人才」這樣的詞彙來替代「吸引人才」。

「搶人才」體現了求賢若渴的心態，但高端人才僅僅靠「搶」，是「搶」不來的，重要的是要打造有利於高端人才工作生活的環境，包括要有高端的公司、高端的合作夥伴、高端的配套資源、高端的工作條件、高端的生活服務等。這樣的環境不是一天兩天能夠打造出來的，因此引進高端人才，還須久久為功；同樣道理，引進先進技術，也必須先有先進技術生存的「土壤」，這也需要下一番苦功夫。

大格局大手筆 積極用好大灣區

香港要實現高質量發展，離開內地的支持是不可能的，這點絕大部分人都有認知；那怎樣與內地對接？夏寶龍在文章中提到：「要不斷創新體制機制，支持特別行政區更加深入對接國家『十四五』規劃、粵港澳大灣區建設和『一帶一路』高質量發展等，特別是積極建好大灣區、用好大灣區，在融入國家發展大局的過程中實現自身更好更大發展。」

夏寶龍所說的「建好大灣區、用好大灣區」非常重要。粵港澳大灣區是3地的共同家園，不能狹隘地理解為「香港參與大灣區建設是給內地做貢獻」，雖然在粵港澳3地當中，香港的優勢明顯，很多作用也不可替代，但要看到香港的短板也很明顯，例如缺少高端製造業、發展空間狹窄、生活成本太高等。香港應有大格局、大手筆，真心實意地建好大灣區，並在建設的過程中提前謀劃今後怎樣用好大灣區，這才是聰明的選擇。

夏寶龍解讀二十大報告的文章6,600多字，如同搭建起了二十大精神與港澳實際之間的「思想通道」，內涵豐富、分析透徹，細細讀之，對貫徹落實二十大精神、謀劃香港高質量發展大有益處。

▲ 香港應有大格局、大手筆，真心實意地建好大灣區，並在過程中提前謀劃今後怎樣用好大灣區。（資料圖片）