調查：Z世代職場訴求 冀WFH工作生活平衡 行政人員版 2022/11/02 分享： 分享： 【本報訊】聘請年輕人才是不少企業保持活力、創新的方法之一，有最新調查發現，大部分Z世代（即1997至2012年間出生）員工希望在鄰近居所的地方上班，甚至有過半員工希望可以在家工作（WFH）。 靈活辦公空 ... 訂閱指定計劃免費送您旅行頸枕連行李牌證件套套裝，為 0 + 0 做好準備，出發去旅行啦！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 職場新知 最新專欄文章 更多 畢業生與僱主 薪金期望落差逾4千元 2022/10/25 畢業生與僱主 薪金期望落差逾4千元 全球學生科技比賽 港團隊晉10強潛力大 2022/09/22 全球學生科技比賽 港團隊晉10強潛力大 港企加快全球招聘 覓繙譯顧問軟件專才 2022/08/01 港企加快全球招聘 覓繙譯顧問軟件專才 Omicron致機師荒 聯航出3倍工資搶人 2022/01/03 Omicron致機師荒 聯航出3倍工資搶人 亞馬遜新招搶人 為兼職繳大學費用 2021/09/13 亞馬遜新招搶人 為兼職繳大學費用 職場文化 職業生涯 美國 英國 在家工作 商業