  • 20°C
香港時間 : 20221102日 (週三) 02:28
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 美國大選 疫苗 中美關係 新盤
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

調查：Z世代職場訴求 冀WFH工作生活平衡

行政人員版 2022/11/02

分享：

分享：

【本報訊】聘請年輕人才是不少企業保持活力、創新的方法之一，有最新調查發現，大部分Z世代（即1997至2012年間出生）員工希望在鄰近居所的地方上班，甚至有過半員工希望可以在家工作（WFH）。

靈活辦公空

...

欄名 : 職場新知

最新專欄文章 更多

畢業生與僱主 薪金期望落差逾4千元
2022/10/25
畢業生與僱主 薪金期望落差逾4千元
全球學生科技比賽 港團隊晉10強潛力大
2022/09/22
全球學生科技比賽 港團隊晉10強潛力大
港企加快全球招聘 覓繙譯顧問軟件專才
2022/08/01
港企加快全球招聘 覓繙譯顧問軟件專才
Omicron致機師荒 聯航出3倍工資搶人
2022/01/03
Omicron致機師荒 聯航出3倍工資搶人
亞馬遜新招搶人 為兼職繳大學費用
2021/09/13
亞馬遜新招搶人 為兼職繳大學費用
職場文化 職業生涯 美國 英國 在家工作 商業

上一篇文章

3招應對 提供培訓大專生實習

下一篇文章

港機場AIoT方案 預測延誤添效率
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？