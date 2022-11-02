調查：Z世代職場訴求 冀WFH工作生活平衡

【本報訊】聘請年輕人才是不少企業保持活力、創新的方法之一，有最新調查發現，大部分Z世代（即1997至2012年間出生）員工希望在鄰近居所的地方上班，甚至有過半員工希望可以在家工作（WFH）。

靈活辦公空

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