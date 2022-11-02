洩4千萬客戶信息 美教育科企被起訴

美國教育科技公司Chegg在2018年因大意被承包商使用登錄帳號，存取第三方數據庫，使4,000萬名客戶敏感信息遭外洩。美國聯邦貿易委員會（FTC）日前就該事件對Chegg提出起訴，並發出命令限制該公

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