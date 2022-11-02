洩4千萬客戶信息 美教育科企被起訴 行政人員版 2022/11/02 分享： 分享： 美國教育科技公司Chegg在2018年因大意被承包商使用登錄帳號，存取第三方數據庫，使4,000萬名客戶敏感信息遭外洩。美國聯邦貿易委員會（FTC）日前就該事件對Chegg提出起訴，並發出命令限制該公 ... 訂閱指定計劃免費送您旅行頸枕連行李牌證件套套裝，為 0 + 0 做好準備，出發去旅行啦！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 蘋果安全研究網 滙報漏洞獎金升級 今日 蘋果安全研究網 滙報漏洞獎金升級 tg轟「蘋果稅」 撤iOS付費貼文功能 2022/11/01 tg轟「蘋果稅」 撤iOS付費貼文功能 華為Mate Xs 2 料周六公布升級 2022/11/01 華為Mate Xs 2 料周六公布升級 傳Google斥7.8億 收購AI虛擬分身初創 2022/10/31 傳Google斥7.8億 收購AI虛擬分身初創 豐田交車兩智能匙 其中一把換傳統車匙 2022/10/31 豐田交車兩智能匙 其中一把換傳統車匙 科技行業 科技硬件 科技軟件 大數據 美國 商業