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蘋果安全研究網 滙報漏洞獎金升級

行政人員版 2022/11/02

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蘋果（Apple）為加強旗下產品如iPhone、Mac等的安全性，近日宣布新成立安全研究網站（Apple Security Research），讓資訊安全研究人員滙報安全漏洞，今年也將會升級獎勵金額，

...

欄名 : 科技新知

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