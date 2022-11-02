蘋果安全研究網 滙報漏洞獎金升級

蘋果（Apple）為加強旗下產品如iPhone、Mac等的安全性，近日宣布新成立安全研究網站（Apple Security Research），讓資訊安全研究人員滙報安全漏洞，今年也將會升級獎勵金額，

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