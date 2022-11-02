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「故宮粉絲」卓永興 每次上京必到訪

政治版 2022/11/02

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政務司副司長卓永興曾言，十分熱愛中國文化，會看詩詞紓壓，他昨日在「青年穿越故宮之旅」啟動禮上透露，他還是一個忠實的「故宮粉絲」。

有多忠實？卓永興話自1995年起，每次去北京公幹，一定抽時間去故宮參觀。

...

撰文 : 吳爾文

欄名 : 政情動向

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