「故宮粉絲」卓永興 每次上京必到訪 政治版 2022/11/02 分享： 分享： 政務司副司長卓永興曾言，十分熱愛中國文化，會看詩詞紓壓，他昨日在「青年穿越故宮之旅」啟動禮上透露，他還是一個忠實的「故宮粉絲」。 有多忠實？卓永興話自1995年起，每次去北京公幹，一定抽時間去故宮參觀。 ... 訂閱指定計劃免費送您旅行頸枕連行李牌證件套套裝，為 0 + 0 做好準備，出發去旅行啦！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 吳爾文 欄名 : 政情動向 最新專欄文章 更多 立會補選今報名 各方暫按兵不動 2022/11/01 立會補選今報名 各方暫按兵不動 共創明Teen啟動 至少3議員任友師 2022/10/31 共創明Teen啟動 至少3議員任友師 國際金融峰會「亮相」 財爺兩手準備 2022/10/29 國際金融峰會「亮相」 財爺兩手準備 二十大學習班 李家超今主講 2022/10/28 二十大學習班 李家超今主講 通脹升溫議員加薪 本月起增至10.4萬 2022/10/27 通脹升溫議員加薪 本月起增至10.4萬 政治 故宮文化博物館 政務司 卓永興 中國 香港 北京 立法會 金融機構 許正宇