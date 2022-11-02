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麥當勞第二周「季前賽籃神卡」 捐$99有機會獲限量版籃球

行政人員版 04:00 2022/11/02

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新劇《季前賽》播出後掀起全城籃球熱潮，麥當勞同期推出期間限定嘅主題美食好受歡迎，包括「籃」神姜濤最愛嘅新世代Big Mac（巨無霸），及陳卓賢（Ian）推薦嘅Chicken Big Mac（脆雞巨無霸）。本星期麥當勞更會送上第二周「季前賽籃神卡」，今次由Ian、Edan及193接力登場，粉絲千祈唔好錯過呀。

公關姊妹話，即日起麥當勞App用戶喺手機或餐廳點餐機，掃描App內嘅指定捐款券，捐$99畀麥當勞叔叔之家慈善基金，即有機會獲得限量版Big Mac籃球，捐款活動會揀100名得獎者，Big Mac籃球盒仲會印埋姜濤和Ian嘅簽名，機會難逢呀！

另外，McCafé本周四（3日）起仲會推出全新期間限定「黑芝麻系列」，全新特飲「熱黑芝麻鮮奶」採用濃厚黑芝麻，配合McCafé特製3.7鮮牛乳製成；凍飲「凍麻糬黑芝麻鮮奶」更加上煙韌Q彈麻糬，帶嚟全新口感。麥當勞App用戶今日（2日）更可以試飲價優惠券「$26歎McCafé凍麻糬黑芝麻鮮奶」，本周四用戶亦可憑「McCafé黑芝麻系列（熱/凍）減$3」歎番杯特飲。

本文轉載自《晴報

限量版Big Mac籃球盒印有姜濤和Ian的簽名

凍麻糬黑芝麻鮮奶

撰文 : 黛安 消息特靈八卦公關

欄名 : 八卦名利場

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