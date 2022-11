華為雲亮相香港金融科技周 賦能金融業釋放數字化轉型價值

以「突破界限 共創非凡」為主題,由香港特別行政區政府財經事務及庫務局和香港特別行政區政府投資推廣署聯合主辦的Hong Kong Fintech Week 2022在香港會議展覽中心與線上同步舉行。本次活動共吸引超過250名來自金融、科技等行業傑出領袖出席,從環球金融科技概況、粵港澳大灣區的金融科技、新興科技的應用和虛擬資產等議題,共同探討金融科技的未來發展。

▲ 主論壇專場演講 - 華為雲區塊鏈實驗室主任暨首席科學家曲強博士分享華為雲Web3.0議題

作為本屆金融科技周金贊助級的雲廠商,華為香港首次重磅亮相線下主論壇及展會環節。在11月1日主論壇的「未來專場」中,華為雲區塊鏈實驗室主任暨首席科學家曲強博士以「華為雲區塊鏈服務:構建安全、可靠的web3.0基礎設施,提升多方可信協作效率」為題,分享華為雲在金融與區塊鏈技術的最新趨勢及實踐經驗,並對未來共建全場景智慧金融做主題分享。

他指出, Web3為數據價值的釋放提供了無限的可能性。 Web3的建設需要依賴現代化應用建設能力和以價值為核心的新型數字化基礎設施。區塊鍊是產業互聯網健康發展的核心基礎,是數字化轉型的戰略選擇。華為雲區塊鏈服務深耕區塊鏈核心技術,不斷探索Web3基礎設施建設方法論,沉澱最佳時間,助力合作夥伴更加高效便捷、安全穩健的實現Web3轉型。「華為雲區塊鏈秉承做好『築基者』角色,推動建設可支援大規模應用、可信安全的區塊鏈基礎設施,服務數字經濟發展。」

▲ 華為香港展位 - 華為香港在展區展示華為數字金融、金融雲原生、web3.0雲底座等技術方案。

線下展會期間,華為雲亦設有展區,向業界及公眾全方位展示華為數字金融、金融雲原生、Web3.0雲底座等技術方案。根據華為香港工作人員介紹,為了服務於全球客戶,華為雲打造了「全球一張網」,到2022年底,華為雲將在全球佈局29個區域,75個可用區,覆蓋170多個國家和地球。此外,秉承「全聯接、全智能、共建綠色數智金融」的理念,華為金融雲原生從基礎設施、應用架構、交付模式、部署模式及運營模式五大層面,深度驅動並加速金融核心業務創新。截至目前,華為雲在全球範圍內服務金融客戶超過300餘家。

記者瞭解到,華為會持續加大全球資料中心和網路佈局,將雲原生的技術賦能客戶、合作夥伴和開發者,提供一致的體驗和全球一張網,在推動千行百業數位化轉型的過程中,實踐行業創新解決方案,共創數智金融。

關於華為雲

華為雲是華為的雲服務品牌,將華為30多年在ICT領域的技術積累和產品解決方案開放給客戶,通過基礎設施即服務、技術即服務和經驗即服務,實現「一切皆服務」,為客戶、夥伴和開發者提供穩定可靠、安全可信、可持續發展的雲服務。面向未來的智慧世界,華為雲致力於讓雲無處不在,讓智慧無所不及,共建智慧世界雲底座。欲瞭解更多詳情,請參閱華為雲官網:https://www.huaweicloud.com/intl/zh-cn/

Huawei Cloud opens up Huawei's over three decades of expertise in ICT and digitalization. We work with our customers, partners, and developers to dive into digital and provide Everything as a Service, together building the cloud foundation for an intelligent world.

For more information, please visit Huawei Cloud online at https://www.huaweicloud.com/intl/en-us/

