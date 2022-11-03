近期跟業界公關老友相聚，幾個飯局都談到一個話題：為何某些機構/品牌頻頻出現公關災難？次次都令公眾感覺：「乜又係你呀？」大家講時都擰擰頭，一次半次賴唔好彩、行衰運、鬼揞眼諸如此類，但若次次出事都又係你呢？那就是重要指標，顯示該公關在以下八項統統不足：一、風險評估；二、風險管理；三、品牌保護意識；四、危機管理；五、相關持份者管理；六、對內對外說服力；七、社會輿情之敏感度；八、公關責任意識。席間全都是業界出色的公關頭領，所服務的機構/品牌都風平浪靜，即使有小風波，也很快可平息，不會節外生枝或不斷尾，皆因把關工夫到位。

一哥A：「要做到機構日日無事發生，背後的公關靈魂要識先機構之憂而憂，做最高層的，多無PR sense，當佢哋忽發奇想時，公關大臣就要識幫老細分析和權衡利弊，給予最精準最妥善的建議。如果老細個idea不行的話，就要用醒目的方法話佢知。PR人無PR sense，會陷機構/老細於不義。」

一姐B：「若一間機構頻出公關災難，反映兩個可能性：一、PR真係唔識PR；二、佢喺老細面前毫無說服力。」

一姐C：「天災意外無得好講，但一些明顯是judgment（判斷）的問題：時機、氛圍、行動及後果，公關是但一樣錯判，都會累街坊。」

對，公關是絕對要用腦做精準判斷的工作，我們在席間都慨歎，有些公關把自己的職責只看成是executor（執行者），即老細話要做，不理好醜，就幫他們執行，而執行時又沒有考慮公關最基本的execution protocol（執行程序模式）都沒有，這包括：strategic timeline（對外推出的逐步時序；二、focused message（焦點信息和說法）；三、actionable plan（每一步的行動計劃）。那麼，關公頻訪也是合理的因果。