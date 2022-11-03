善用「組裝合成」建築法 加快房屋供應

房屋短缺乃香港社會問題重中之重，而新一份施政報告就提到，特區政府會更廣泛應用「組裝合成」建築法（Modular Integrated Construction，MiC）興建簡約公屋，以紓解住屋短缺問題。對於MiC加上「簡約公屋」兩個新概念，引起不少討論及關注，身為建造業界一分子，正好趁這個好機會談談MiC建築法，讓市民大眾對這種創新建築方法有更全面的理解，從而釋除以此建成之「簡約公屋」的一些疑惑。

「組裝合成」建築法的特點是「先裝後嵌」，工程團隊會預先設計及生產每個樓宇單位的獨立模件（俗稱「盒仔」），然後所有建築工序會轉移到工地以外的廠房進行，包括飾面、裝置、配件組裝工序，以及大部分屋宇系統等，隨後再把這些預製組件運送至工地，最終裝嵌成整幢樓宇。

自2017年起，特區政府已開始推廣這種建築方法，目前全港至少有70個公私營建築項目採用此技術，例如深水埗組合社會房屋「南昌220」、將軍澳百勝角消防處紀律部隊宿舍、科學園「創新斗室」、東涌新填海區第99區公營房屋項目等。另外，現時亦有不少國家應用「組裝合成」建築法，興建不同類別的樓宇和土木工程項目，其中一個例子就是即將於2023年完工的新加坡Avenue South Residence，其中兩座樓高56層的大廈，提供988個住宅單位，竣工後將成為全球最高以全混凝土建築的MiC項目。

廠房工地同步施工 效率大增

透過MiC建築法，可解決傳統建築施工的限制及挑戰。由於所有組件在廠房大量標準化生產後，再送往工地裝嵌，亦可與地基工程同步進行，從而減省近9成現場施工工序，加上裝嵌一個樓層一般只需數天，能夠把施工時間縮短近5成，大大提升建築效率，以及有效控制工程質素。

以本港項目為例，將軍澳百勝角消防處紀律部隊宿舍的興建工程，採用了MiC建築法，每層裝嵌時間只需5個工作天，每個單位內8成裝潢均在廠房完成，施工期比傳統建築法縮短9個月，即快3成，成本尚有節省空間，而工人生產力亦提升近一倍；相近例子如科學園「創新斗室」，亦同樣發揮作用，工人生產力大大提升4倍，足見這種新技術為工程進度帶來不少幫助。

結構安全保質素 減污降成本

雖然與傳統方式相比，MiC建築法建造過程看似較「簡單」，但實際上所有建築工序均要符合相關法例及安全規定，包括房屋抗風力須達到特定標準，有效抵禦十級颱風，亦會嚴格執行有關防火建築規例，結構安全與傳統公營房屋及其他建築物無異。

此外，MiC建築法亦有助降低建造成本，以及帶來不少環保效益，例如減少建築廢料及氣體排放、盡量避免對周邊環境造成污染及能源耗損等；亦正因為現場施工程序得到簡化，自然可以降低建築過程受天氣條件、人手不足或工地限制等影響，提升工地安全，減少工業意外發生。

對於行政長官李家超任內首份《施政報告》內，提出5年內興建3萬個「簡約公屋」單位，讓輪候公屋多年的市民申請入住，而利用MiC建築法，無疑是提升建屋量的一個關鍵因素。

至於市民最關注的另一個問題--居住單位的質素，MiC建築法有利現場施工及廠房施工同步進行，因可預先設計好單位內的裝潢及所需設備，包括獨立廚廁、熱水爐、冷氣機等，現時香港的「組裝合成」模件，主要採用鋼結構及混凝土兩大類別，而以混凝土為MiC的主要結構，能減少主力牆身厚度，令室內可用空間及設計更見靈活。

事實上，為應對人口老化問題和逼在眉睫的勞工短缺危機，新加坡積極引進新興建築方法，減省人手和提高效率，大力推動MiC建築法，其中在公營房屋的使用率，更由2016年的6%急增至2020年的30%，促使在目標期內逾2萬個單位迅速落成。

採建築信息技術 擴發展空間

當然，MiC建築法仍存在一些挑戰，包括樓宇高度限制及儲存空間、跨境運輸及成本問題等；此外，施工工地面積有限、或附近道路狹窄，會難以搬運及裝嵌大型組件，特別本港道路闊度一般約為3.3米或更窄，若預製組件體積龐大，運送過程恐相當艱巨；加上現時本港仍未能設置自家廠房生產組件，以及儲存大型組件的足夠用地，大部分組件均須由內地廠房生產再運送至香港，影響成本控制。

盡管距離廣泛應用MiC建築法仍有一段路要走，不過本港建造業界正積極探索其發展空間及相應技術，例如有業界人士逐漸採用「建築信息模擬」（Building Information Modelling，BIM），加強管理整個工程項目的設計及施工周期，補足MiC建築法的部分問題；更有本地承建商與科研機構研發「混凝土MiC牆壁連接技術」，以促進本地MiC的發展空間。

倡建本地組件工廠 培訓業界

如要鼓勵本港更多工程項目廣泛使用這種技術，筆者期望政府應繼續研究「組裝合成」樓面面積及高度寬免的可行性，以及為業界預留土地或放寬土地改用條件，用作存放預製組件；同時考慮於香港建立「組裝合成」組件工廠，更需向業內人士提供適切培訓，提高業界在應用新技術方面的知識及技能。

總括來說，應用MiC建築法是建造業界新趨勢，若運用得宜，相信能達致「提速、提效、提量、提質」，特別應用在公營房屋項目，實有莫大裨益，不但能短時間內提供一定數量的房屋，以供有迫切需要者入住，更可填補傳統公屋興建期所造成的房屋短缺，有助紓緩基層家庭長時間輪候公屋的問題。

▲ 《施政報告》提出5年內興建3萬個「簡約公屋」單位，利用MiC建築法無疑是提升建屋量的一個關鍵因素。（資料圖片）