「助推」綠色能源 須警惕影響碳稅實施

目前各國政府都積極採取抑制碳排放的政策措施，常用手段包括透過嚴厲的政府干預，例如消費稅、汽車燃油效率標準、採用可再生能源的補貼等，其中最全面和最有效的，無疑是徵收碳稅；不過，盡管社會對氣候議題的關注日漸增加，碳稅卻未見有效執行，相比之下，對綠色能源的「助推」（Nudge）卻很普遍。

柔性「助推」手段 成本較低

位於美國維珍尼亞州的能源管理公司OPower，推出了一項「助推」，讓美國和其他國家的電力用戶，在電費單中能夠比較自己和鄰居的能源使用量，很顯然，當用戶從帳單中看到這個資訊後，用電量有所下降；而另一項綠色能源「助推」，是讓消費者預先設定選擇綠色能源供應商，亦已被證明有效推動節能。

由於這些「助推」對消費者施加的成本幾乎為零，「助推」成為推動減少碳排放的流行政策工具；一般而言，以「助推」解決社會議題所帶來正面影響受到肯定，而且成本比傳統經濟政策手段更低。

不過，過度依賴「助推」，也會增加「行為溢出」（behavioural spillovers）的可能性，最終破壞預期成效；透過「推助」影響一個人在某一方面的行為，可能會給予人一個「道德許可」（moral license），使他在其他地方抵銷此行為，例如有研究發現，居民在「助推」下減少用水，卻增加了用電量。

或致「行為溢出」 破壞預期成效

根據「道德許可」理論，當做了一件好事後，會使自我感覺良好，並感覺得到許可或空間去做一些壞事。有研究指出，僅是提醒人們過去減少能源消耗的行為，他們便會相應地減少對政府應對氣候變化政策的支持；其他的研究也發現，即使讓人感覺在應付某一問題上取得輕微的進展，也會降低他們希望作出更多行動的意慾。

筆者聯同其他學者，包括美國卡內基美隆大學（Carnegie Mellon University）George Loewenstein、紐約福坦莫大學（Fordham University）Emily Ho對此作出的研究（Nudging out support for a carbon tax）表明，「助推」成本雖然較小，但有機會減低傳統政策的支持度。值得強調的是，旨在減少碳排放的「助推」措施，有可能會產生有害的間接影響，若以「助推」作為立竿見影、快速解決問題的保證，反而可能破壞大眾對更具影響力政策的支持，這一點十分值得警惕。

慎防民意對碳稅支持度降

在上述研究中，我們先假設「助推」有機會間接地影響更實質的政策，使政策的支持度降低。我們為此曾進行實驗，要求受訪者選擇實施碳稅政策或綠色「助推」政策，發現「助推」（綠色能源）會減少其對傳統政策（碳稅）的支持。研究結果支持我們的核心假設，即綠色能源「助推」會排擠對碳稅的支持，而稅收的嚴苛程度似乎對這個「擠出效應」沒有起調節作用。

而且，只有當「助推」（綠色能源）與傳統政策（碳稅）同屬一類議題時，我們才觀察到這個效應，當兩者屬於不相干的議題時，例如是關於碳稅的政策和退休保障的「助推」，我們並未發現此效應。

值得強調的是，我們發現在不同的公共政策領域，也出現相同現象，例如「助推」退休儲蓄，會減少對社會保障稅的支持程度，而且支持度的下降程度，與綠色能源「助推」減少對碳稅的支持度相同。

但是，我們在實驗中發現抵銷「擠出效應」的方法。當我們向當受訪者透露「助推」成效較小的資訊、或碳稅收入有機會用於減低其他稅項的資訊時，「助推」便不會再阻礙對碳稅的支持度；實驗亦發現，當受訪者了解到「助推」的實際成效後，並沒有令「助推」的支持度降低。

我們提出，「助推」提供了一個虛假希望，人們以為在不增加可觀成本的情況下，能夠解決問題，但「助推」最終會減少對重要政策的支持；我們的研究顯示，把稅收的經濟成本最小化、同時把「助推」的影響老老實實向公眾道來，可以減少對有效傳統政策的「擠出效應」，並且也沒有削弱對「助推」的支持。

總的來說，在沒有完全披露成效的情況下實施綠色能源「助推」，會對手段更強硬、但也更為有效的環境政策之支持，產生「擠出」作用。因此，對於熱衷應對氣候變化的政策制定者，以及擔心碳稅等政策成本的選民來說，可能會依賴「助推」作為傳統政策的替代方案，而不是低成本的政策補充。事實上，對於「助推」的實際或潛在實施，可能會因此降低實施影響更大的政策之可能性，這種微妙的負面影響一直存在爭議，我們這次聚焦於減少碳排放政策的研究成果，清楚提供了這種「擠出」作用發生的實驗證據。

應實事求是 勿誤導公眾

一個理想的世界，似乎應同步採用「助推」和強制性的干預措施，以應對氣候變化。；然而，我們的研究結果表明，部署使用「助推」等平和性的干預，往往會減少最有效的政策得到實施的機會，效果適得其反。

不過，研究結果也表明，我們可以透過實事求是地告知公眾，「助推」雖然成本較低，但並非強制性傳統政策的替代品，而千萬別誤導公眾，以為「助推」就是可以把問題完全解決的政策方案。值得慶幸的是，這種信息的披露，並沒有減少對「助推」的支持，說明我們可以適切地同時利用這兩種工具，但不恰當的綠色能源「助推」，削弱對實施更為有效的碳稅之支持，這一點值得警惕！

▲ 以「助推」綠色能源手段應對氣候問題，雖然成本較低，但可能會影響碳徵稅等更為有效的政策之實施。（法新社資料圖片）