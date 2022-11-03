特首辦聘高級廚師 月薪2.95萬

上任百日有餘仍未入住禮賓府的特首李家超，早前透露計劃在11月或12月遷入，特首辦近日則以月薪29,500元，聘請一位合約高級廚師，主要負責行政長官和家人及到訪來賓飲食。

負責特首賓客飲食

據知，禮賓府和粉

...

訂閱指定計劃免費送您旅行頸枕連行李牌證件套套裝，為 0 + 0 做好準備，出發去旅行啦！

計劃詳情 登入