特首辦聘高級廚師 月薪2.95萬 政治版 2022/11/03 分享： 分享： 上任百日有餘仍未入住禮賓府的特首李家超，早前透露計劃在11月或12月遷入，特首辦近日則以月薪29,500元，聘請一位合約高級廚師，主要負責行政長官和家人及到訪來賓飲食。 負責特首賓客飲食 據知，禮賓府和粉 ... 訂閱指定計劃免費送您旅行頸枕連行李牌證件套套裝，為 0 + 0 做好準備，出發去旅行啦！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 吳爾文 欄名 : 政情動向 最新專欄文章 更多 「故宮粉絲」卓永興 每次上京必到訪 2022/11/02 「故宮粉絲」卓永興 每次上京必到訪 立會補選今報名 各方暫按兵不動 2022/11/01 立會補選今報名 各方暫按兵不動 共創明Teen啟動 至少3議員任友師 2022/10/31 共創明Teen啟動 至少3議員任友師 國際金融峰會「亮相」 財爺兩手準備 2022/10/29 國際金融峰會「亮相」 財爺兩手準備 二十大學習班 李家超今主講 2022/10/28 二十大學習班 李家超今主講 政治 職位招聘 特首辦 李家超 餐飲 住宿 廚師 普洱 林麗嬋