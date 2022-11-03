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特首辦聘高級廚師 月薪2.95萬

政治版 2022/11/03

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上任百日有餘仍未入住禮賓府的特首李家超，早前透露計劃在11月或12月遷入，特首辦近日則以月薪29,500元，聘請一位合約高級廚師，主要負責行政長官和家人及到訪來賓飲食。

負責特首賓客飲食

據知，禮賓府和粉

...

撰文 : 吳爾文

欄名 : 政情動向

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政治 職位招聘 特首辦 李家超 餐飲 住宿 廚師 普洱 林麗嬋

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