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Windows 11一周年 僅15%電腦用戶採用

行政人員版 2022/11/03

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微軟（Microsoft）自去年10月正式發布Windows 11，至今已1年。據Statcounter最新發布的10月調查，Windows 11推出一周年後，僅15.45%的Windows電腦運行

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欄名 : 科技新知

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