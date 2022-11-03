Windows 11一周年 僅15%電腦用戶採用

微軟（Microsoft）自去年10月正式發布Windows 11，至今已1年。據Statcounter最新發布的10月調查，Windows 11推出一周年後，僅15.45%的Windows電腦運行

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