PS遊戲陣容失色 PS Plus用戶量續跌 行政人員版 2022/11/03 分享： 分享： Sony PlayStation Plus（PS Plus）被視作為對抗Xbox Game Pass的利器，可是早前公布的遊戲名單，由一綫大作至經典遊戲的數目，均令不少PS用戶失望；PS Plus用戶 ... 訂閱指定計劃免費送您旅行頸枕連行李牌證件套套裝，為 0 + 0 做好準備，出發去旅行啦！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 Windows 11一周年 僅15%電腦用戶採用 今日 Windows 11一周年 僅15%電腦用戶採用 蘋果安全研究網 滙報漏洞獎金升級 2022/11/02 蘋果安全研究網 滙報漏洞獎金升級 洩4千萬客戶信息 美教育科企被起訴 2022/11/02 洩4千萬客戶信息 美教育科企被起訴 tg轟「蘋果稅」 撤iOS付費貼文功能 2022/11/01 tg轟「蘋果稅」 撤iOS付費貼文功能 華為Mate Xs 2 料周六公布升級 2022/11/01 華為Mate Xs 2 料周六公布升級 商業 服務 遊戲 Sony PlayStation XBOX