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PS遊戲陣容失色 PS Plus用戶量續跌

行政人員版 2022/11/03

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Sony PlayStation Plus（PS Plus）被視作為對抗Xbox Game Pass的利器，可是早前公布的遊戲名單，由一綫大作至經典遊戲的數目，均令不少PS用戶失望；PS Plus用戶

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欄名 : 科技新知

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