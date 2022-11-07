DynaSys助晶苑國際優化營運   採用SAP提升生產力

近年不少企業加快數碼轉型步伐，將資料管理集中化，本港著名服裝製造商晶苑國際集團有限公司（晶苑國際）就是其中之一。晶苑國際一直善用科技維持競爭力，去年在策略伙伴福達企業資源系統有限公司（DynaSys Solutions Limited）協助下，進行數碼轉型（Digital Transformation）實施新一套的SAP企業資源管理方案（ERP），將業務流程標準化、精簡化和自動化。晶苑國際集團資訊服務總經理丁自良（Karl）形容，雙方合作多年，合作默契無間，是絕佳的策略合作夥伴。此外，「DynaSys與本公司的營運理念相近，講求品質至上，能在合情、合理、合預算下助我們實現升級轉型。」

加速數碼轉型步伐協助提升生產力

作為國際化企業，晶苑國際業務、客戶及生產設施遍佈世界各地，在全球擁有約7.6萬名員工，管理約 20 座生產設施，每年為UNIQLO、Under Armour及Levi’s等世界知名服裝品牌交付超過4.1億件成衣，包括休閒服、牛仔服、運動服及戶外服、貼身內衣，以及毛衣等。晶苑國際多年來一直緊貼科技發展，實施先進的工業工程及電腦化程序，並在20年前已採用SAP的解決方案。隨著時局變化，晶苑國際於2020年重新檢視策略，並訂出企業藍圖及時間表，冀進一步透過數碼轉型降低成本、提升效率。

▲ 晶苑國際於2021年在DynaSys協助下採用一系列SAP解決方案，集團資訊服務總經理丁自良（右）形容，雙方合作非常有默契。

經過多次遴選，晶苑國際最後選定將5大範疇中的4項系統實施SAP的解決方案，並交給DynaSys團隊協助，當中系統包括企業資源管理 (ERP)、財務 (Finance) 、人力資源 (HR) 和生產 (Production)。Karl特別提到，SAP S/4HANA範疇中的「Fashion and Vertical Business」不但能實時整合公司內部不同運作系統及平台，以便各部門迅速制訂決策，還協助他們與客戶緊密連繫，「我們超過一半客戶都是SAP用家，這不但便利我們與客戶數據交換，亦讓我們系統銜接更為方便。」與此同時，「SAP SuccessFactors」等方案，就能協助晶苑國際這類國際化企業，跨地域管理人力資源及複雜的業務流程。

豐富經驗實施解決方案

要確保實施SAP的過程順利流暢，就需要可靠又有經驗的團隊協助。DynaSys多年來在企業資源管理 ( ERP)、人工智能（AI）、機械人流程自動化（RPA）和雲計算（Cloud） 方面協助大、中、小型企業升級轉型，同時與晶苑國際合作超越10年，是長期的策略合作夥伴，雙方一直互相信賴，不單為晶苑國際在香港實施解決方案，更協助晶苑把資訊科技方案實施到其他國家，包括中國內地、柬埔寨、越南、孟加拉、斯里蘭卡等。

▲ 丁自良表示，DynaSys是晶苑國際長期的策略性合作夥伴，不單為晶苑香港實施解決方案，更協助實施到其他地區。

Karl讚揚：「DynaSys支援隊伍經驗豐富、服務質素優秀，並且對SAP非常熟悉，能可靠、準確地完成實施一系列解決方案。」這不但能助晶苑國際優化營運及成本，同時減少浪費，在環境、社會和企業管治（ESG）方面發揮作用，達至可持續發展。

▲ 沈俊堯強調，DynaSys會持續培訓人才，冀與時並進，為客戶提供最新最專業的諮詢及支援。

DynaSys董事總經理沈俊堯（Ronnie）感謝晶苑國際的信任，形容「協助客戶採用SAP猶如做裝修一樣，要非常熟悉大樓結構，同時清楚客戶需要，才能確保系統無縫銜接，順利實施和讓使用者安心使用。」他強調，公司會持續培訓人才，冀與時並進，為客戶提供最新最專業的諮詢及支援，「希望日後能與客戶持續進步，繼續推進系統轉型。」

關於晶苑國際集團有限公司

晶苑國際集團有限公司（「晶苑國際」或「公司」）是服裝製造行業的全球領導者。公司及其附屬公司（「集團」）在1970年於香港成立，擁有多元化的產品組合，主要分為五個類別，包括休閒服、運動服及戶外服、牛仔服、貼身內衣以及毛衣，相關產品類別於市場上均佔有領先地位。集團致力營運一個跨國製造平台，包括分佈於越南、中國、柬埔寨、孟加拉及斯里蘭卡五個國家合共約 20 座生產設施。

晶苑國際採用高辨識度的「Co-creation 共創」業務模式，為全球領先品牌提供服務，憑藉時裝市場上累積所得的知識、快捷服務及創新觀點，為客戶提供增值及滿足其需要的服務。集團致力於合適時間以合理成本生產適切的產品，乃全球服裝品牌客戶在變化不斷的行業環境中的致勝關鍵。同時，晶苑國際積極專注於可持續發展，並在《財富》雜誌二零一六年「改變世界」50 強企業名單中排名第17 位，該名單旨在表彰全球曾為社會及環境作出重大貢獻的企業。

關於DynaSys Solutions Limited

福達企業資源系統有限公司（DynaSys）於2008年成立，是SAP的白金級合作夥伴(SAP Platinum Partner) 。客戶包括製造業、批發與零售、娛樂與酒店、物業管理、工程與建築、公用事業、政府和高等教育等各個行業的跨國公司和本地公司。

DynaSys擁有超過25年在企業資源管理的經驗，員工全部具備足夠認證，為客戶提供專業的諮詢 (Consulting Service)、支援 (Support Service) 、服務外包 (Outsourcing Service) 和託管 (Managed Service) 服務，公司同時致力開發尖端的企業雲和流動應用程式，使客戶的業務更具多樣性和彈性。

(特約)