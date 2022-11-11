追求卓越　服務市民　傑出公務員獲頒嘉許狀表揚貢獻 

香港的公務員團隊一向以高質素著稱。為表揚其卓越貢獻，公務員事務局每年舉辦公務員事務局局長嘉許狀頒發典禮，表揚工作表現優秀的公務員。今年共有100位表現優異的公務員獲此殊榮。當中既有經常接觸市民的前線精英；也有置身後勤隊伍的幕後功臣，相同的是他們俱致力為市民提供優質服務，贏得一致推崇。

延續優良傳統 不斷與時並進



在日前（11月8日）舉行的公務員事務局局長嘉許狀頒發典禮上，行政長官李家超親臨祝賀各得獎者，期望他們的優秀表現可成為同事的楷模，整個公務員團隊一起竭誠服務市民。公務員事務局局長楊何蓓茵致辭時指出：「社會對公務員的要求和期望日益提高，公務員團隊要應付不少前所未有的艱巨任務，當中亦承受不少壓力。不過，最為關鍵，也最令我們覺得自豪的是大家仍然展現敢於擔當、不畏困難的精神，支持和協助政府迎難而上。」她讚揚在座各位得獎者能在眾多公務員中脫穎而出，必定是精英中的精英。

▲ 公務員事務局局長楊何蓓茵在頒獎典禮上致辭時，讚揚公務員團隊是政府施政的骨幹，具備良好素質。

為助公務員與時並進，楊何蓓茵稱，公務員學院在各方面會持續做好培訓工作，特別注重加深公務員對特區憲制秩序和國家發展的認識，培養他們的愛國精神，以及強化團隊以民為本的服務理念。「行政長官在上月公布的《施政報告》中提出，推出『行政長官表揚榜』獎勵計劃，定期公開表揚具示範作用的團隊、人員或個案，藉以推動公務員精益求精、力求進步。」她指這將有助強化公務員管理，期望能在明年第二季推出，使社會和市民認識更多公務員隊伍的「好故事」。

立志加入警隊 團結應對疫情挑戰

▲ 譚碧玲自小已立志加入警隊，以保護市民為使命。

現於港島總區擔任高級警司的譚碧玲，專責策劃、執行及統籌各項行動事宜。回顧昔日由銀行轉職，她直言，因兄長也是警隊的一分子，她自小已對警務工作很感興趣。「當我在1990年代中得悉警隊要求新入職女警佩槍出更，燃起我對保護市民的責任感及使命感，這驅使我決定投考警隊，為守護這個城市出一分力。」

化身「陀槍師姐」，譚碧玲指印象較深是2017年獲派協助廣深港高鐵西九龍站落實「一地兩檢」安排的相關工作。「由接到任務至通車只有約14個月，時間緊迫，過程中需要負責聯繫、測試及開展不同作業，大家如同『摸着石頭過河』，經一步一步努力摸索後，見證廣深港段高鐵順利通車。」她又提到今年初第五波新冠疫情一度嚴峻，不少同事不幸確診或成為密切接觸者，最大挑戰莫過於在人手短缺下維持一貫服務。幸好同儕在「疫」境中更趨團結，也不介意付出更多，眾志成城通過重重考驗。

自1997年加入警隊，譚碧玲入職至今剛好與香港特區同時迎來25周年。「很高興得到這個獎項，感覺如同是警務生涯的一個小總結，反映自己過往的工作表現得到上司及當局的認同。未來期望在工作崗位上可以超越自己，繼續服務市民。」

用心提供輔導 支援學前特殊服務

▲ 譚永璧博士深信，任何人也會有遇上困難的時候，期望以專業為市民提供所需支援。

自1999年加入社會福利署擔任實習生，現任臨床心理學家的譚永璧認為有特殊學習需要的學前幼兒及其家長極需支援。「現今社會對有關兒童和家長的認識雖然較以前增加，但當中仍有很大的發展空間，需要各界共同努力。我曾透過在職攻讀博士學位增進專業水平，慶幸上司全力支持，並在公餘時間為我補課；而藉博士論文研究，更助我加深了解服務對象的心理狀態，提供準確到位的治療、輔導和支持，紓緩他們的困擾和壓力。」

從事面對市民的心理輔導工作，譚永璧坦言，最為重要是用心投入每一個服務個案，陪伴求助者走過低谷。「令我最感欣喜是曾接受服務的市民，多年後聯絡我更新現況，皆積極向好，如已組織家庭或工作順利等，令我更堅信這份工作充滿意義。事實上，每個人也會遇上困難或需要支援，只要有同行者陪伴，定必可跨過困境。」

譚永璧深信有危便有機，如新冠疫情令面談的治療服務大受影響，卻帶出網上輔導的新契機，讓她可打破時地限制，加強與服務對象交流；更有機會觀察學前兒童的家居表現，再作跟進。「我是家中第三代公務員，很高興能延續服務市民的使命，更藉此獎項獲得上司、部門及政府的肯定，給予我更大的動力，為更多家長及學前兒童帶來適切支援。」

宏觀教育發展 以愛育人助成長

▲ 投身教育行業達36年的梁路得，深信擔任學生的同行者，春風化雨，有助他們健康成長。

甫畢業即加入官立學校擔任教師，至晉升為一級中學校長，梁路得在教育界已度過36個寒暑。她視教育為終身職業，很大程度是受在學時的良師影響；加上有感青少年在成長過程中，很需要師長從旁指引，特別是面對挑戰和困境時，這個同行者的角色更為重要，使她至今依然認為教育工作相當「迷人」。

任教官立學校，梁路得指最獨特之處在於設有調任制度，令她可在不同學校工作，廣泛接觸更多各具不同學習需要的學生，對教學亦有更深入的認知和實踐；更難得是有機會獲委派到教育局的行政部門任職，從另一個崗位探討香港的教育發展。「我在2010年曾借調至教育局質素保證分部（指標組），通過多角度了解有關政策制定，宏觀本地教育需要；更曾赴海外考察，研習其他國家及地區的優勢，帶回香港再作改善及推展。」

深信生命影響生命，梁路得升任校長後，仍堅持帶領學生進行歷史及校史研究。「無論擔任教師或校長，所做的都是持續的育人工作，最大的滿足感來自看到學生的轉變及成長，以至啟蒙了他們的人生方向。因此，對是次獲獎深感榮幸，尤其感謝上司給予我很多機會裝備自己，讓我保持謙虛及持續學習的心態；我亦時刻謹記陪伴青少年成長的初心，冀透過培訓新一代教師，將育人精神薪火相傳。」

堅持以身作則 宣揚團隊精神

▲ 陳靜雯冀將個人歷練與團隊精神，與新入職的學員分享。

15年前加入入境事務處，現職署理總入境事務助理員的陳靜雯，因嚮往紀律部隊可服務社會，而開展公務員的生涯。回顧過往多個不同工作崗位，如駐守海陸空管制站、處理遞解個案和審理免遣返聲請組別、在入境事務學院擔任步操教官，以至目前駐守機場特別職務隊，她指感受最深仍是在入境事務學院的經歷。

「大部分新入職學員都是剛完成學業，缺乏工作經驗。要完成入職訓練，必須先學懂講求紀律及團隊合作的步操技巧，從中了解和掌握公務員團隊配合的重要性。」陳靜雯坦言，除分享經驗外，她更會陪同學員一同練習步操以至接受懲處，令學員明白他們並非孤身作戰。參與培訓，同時是對她在紀律部隊成長歷練的回顧，使她能保持不斷求進的初心。當見證學員由零開始，逐漸展現經教官指導和自身努力的成果，以至學員在結業會操雄糾糾地經過檢閱台時，也令她格外感動。

陳靜雯現時獲派駐機場特別職務隊，主要負責截查可疑旅客及其他特派工作，例如提醒離港旅客小心求職騙案及注意外遊安全。作為服務市民的公僕，她時刻心繫市民，曾主動協助獨自在出境大堂徘徊的長者尋回家人，獲對方及其家屬讚許。對獲獎項嘉許，她特別感謝部門提攜，推舉她於2008年成為儀仗隊的一員，令她有機會加入學院擔任教官、參與周年大會操及慶祝國慶會操等大型活動，從而化身新入職學員的榜樣，激勵自己做得更好，以身作則鼓勵他們為政府及部門作出貢獻。

樂與市民溝通 大小服務同重視

▲ 李俊傑克盡己職，從細微處做好服務市民的工作。

投身公務員團隊剛滿十年，一級衞生督察李俊傑表示，喜歡與人溝通的性格促使他加入需要經常與市民接觸的食物環境衞生署（食環署）。他過去曾服務沙田區環境衞生組、上水屠房、離島區潔淨及防治蟲鼠組等不同崗位，早前被調派至新界墳場及火葬場組，專責管理及監督曾咀靈灰安置所的日常運作，令他增進對中國祭祀傳統的了解，也體會到市民對此習俗相當重視，從而提醒他工作中要以民為本。

「我曾接獲有市民查詢先人的龕位位置，原來他與家人失去聯絡，在得悉父親逝世後，希望盡孝前往拜祭。」李俊傑查閱資料後，把龕位位置告知對方。想不到後來該名市民竟親自前來致謝，指拜祭父親後感到釋懷。此事讓他真切感受到，雖然自覺只是略盡綿力，但在市民心目中可能意義重大，故對每項大小服務都不會掉以輕心。

正因食環署的工作與市民息息相關，李俊傑強調，作為前線人員，最高興是收到他們的反饋，例如曾有市民建議在靈灰安置所放置膠盤，以便處理祭祀先人的酒水，是項建議經採納後大受歡迎，既可保持場地整潔，亦可避免地面濕滑的情況，免生危險。「獲獎有賴上司及下屬的支持，反映公務員團隊配合相當重要，也進一步堅定我繼續服務市民的決心。」

結合環境保護 以基建助力經濟民生

▲ 陳鳳志入職至今參與多項重要的基建工程，喜見環保元素越來越受重視。

陳鳳志在土木工程拓展署擔任署理高級工程師，曾參與多項基建工程，如落馬洲河套地區發展的第一期主體工程，配合港深創新及科技園發展，以至支援河套地區社區隔離及治療設施的工程，以應對第五波新冠疫情等，皆有利於推動經濟發展及保障市民健康，令她更慶幸當初作出投身公務員的選擇。

「我一向喜愛土木工程及環保相關工作，進入政府工作後有更多機會接觸惠及民生與社會進步的大型基建，加上政府愈來愈注重環境保護，讓我們可平衡工程開展與生態保育。透過積極與綠色團體溝通，我們掌握最新的可持續發展及生態保育等資訊，令我獲益良多。」陳鳳志稱，隨着在工程實踐中累積愈多經驗，她亦逐步肩負帶領新入職同事的責任，指導他們學習處理問題及思量如何多行一步，使工作流程更為暢順，大家共同進步。

陳鳳志表示，在政府工作逾九年間處理過的項目中，以年初參與興建支援河套區社區隔離及治療設施的工程最為難忘，該隔離及治療設施也是第五波新冠疫情中其中一項規模最大的援建項目。當時疫情嚴峻，團隊日以繼夜加快進度，希望盡快將土地平整工作完成，再交付給內地團隊建造援建項目。在各方努力下，她和工程團隊最終以少於一個月時間完成土地平整工作，團隊亦負責其他相關基建工程，包括道路、排水設施、供水系統等，並成功在兩個月內完成相關部分，為抗疫作出重大貢獻。「很榮幸獲得嘉許，最想感謝上司給予不同機會，助我從工作中學習及提升專業能力，同時亦要多得同事充分發揮合作精神，彼此互相協調，成功解決工程各個階段的不同難題，所以我認為這個獎項應屬於整個團隊共同擁有。」

(特約)