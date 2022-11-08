逾半中電客戶已裝智能電錶  學者︰結合AI節能助降用電高峰

全球受熱浪侵襲，頻現破紀錄高溫，各國積極出招節能。香港亦不例外，隨着智能電錶應用漸趨普及，中電引入人工智能（AI）冷氣遙控技術，推動已接駁智能電錶的家庭，在炎夏用電高峰時段節約用電。有學者預料未來極端天氣加劇，應用創新科技有助提高節能成效。

為幫助市民管理用電，中電分階段為住宅客戶安裝智能電錶，至今已為超過一半客戶安裝逾163萬個智能電錶。中電客戶成功及銷售總監盧志華指，智能電錶客戶可透過流動應用程式，查閱4小時前的每小時用電量，兼可預設用電量及異常用電等提示功能，「客戶對自己的用電模式較以往更瞭如指掌，方便他們在不同時段調整用電習慣。」



今年7月本港天氣酷熱難擋，不少市民靠開冷氣降溫。由於用電需求大增，令夏季的整體用電量不時達至全年的高峰。中電便在7月舉行兩次「慳電任務」，邀請60萬已接駁智能電錶的家庭於晚上指定兩個小時內減少用電。當中有7成參與家庭在短短4小時，成功節省約30萬度電，減逾110噸碳排放量，節能成績理想。

▲ 中電正分階段為客戶安裝及接駁智能電錶，所有安裝工作會於2025年完成。

7月熱夜4小時慳30萬度電



盧志華指，希望透過「慳電任務」，長遠推動住宅客戶改變用電習慣，減低社會整體的高峰用電需求及碳排放。「中電住宅客戶超過200萬，佔本地總售電量近3成，若每人能慳一度電，一人一小步就是節能減碳的一大步。」

▲ 智能電錶客戶可透過流動應用程式查閱4小時前的每小時用電量。

同時中電率先引入AI冷氣遙控幫客戶輕鬆節能。盧志華稱，AI冷氣遙控定時收集用戶於不同環境下的反應，經分析及演算後，在活動期間為用戶自動調控冷氣，「使用AI冷氣遙控的參與客戶比其他參與客戶多慳電3成。」中電引入AI冷氣遙控的節能成效顯著，更獲美國能源工程師協會頒發亞太區「年度創新能源項目」大獎。

未來恐更熱 專家促推智能管理用電

城市大學能源及環境學院教授梁國熙直言，中電藉AI技術提高節能成效的做法可取，結合智能電錶的功能，在節能和用電管理上有很大發展潛力，「希望將來AI遙控技術可同時調控多部電器，加強用電管理成效，做到慳電智能家居。」

香港氣象學會發言人、天文台前助理台長梁榮武亦指，中電利用不同活動和創新科技作為推動力，有效提高市民的慳電和環保意識，「受全球暖化影響，酷熱天氣將會增多，香港難以獨善其身，市民要採取更積極的行動節能減碳。」

盧志華表示，中電未來會繼續透過不同的能源管理方案及資助計劃（見表），協助客戶節能減碳。

風雨無間監察 維持可靠供電

要維持人口密集、高樓大廈林立的城市的日常運作及發展，可靠供電十分重要。要達致供電穩定，實有賴一班專業的電力工程人員，時刻在背後「排兵佈陣」。

中電的系統控制中心是電力系統的「大腦」，設有大型屏幕顯示各區供電及天氣情況。若出現緊急事故，除了電網的環形設計會即時發揮功用，改由另一條線路供電外，當值工程師亦會透過通訊電纜實時監察，視乎情況進行遙距操作恢復供電，或即時安排緊急維修隊到場進行調查及復修工作。

發揮電能專業 應對惡劣天氣

中電資深首席運行規劃工程師吳焯豪在系統控制中心工作逾7年，他認為工作充滿挑戰，不時要在極短時間內憑經驗作出專業判斷。吳焯豪憶起5年前超強颱風天鴿襲港，10號風球下，他在中心負責監察新界鄉郊的供電。他解釋，鄉郊主要以架空電纜供電，容易受惡劣天氣影響，亦有機會被塌樹壓斷，「當時系統響起大量警報，偵測到多個架空電纜位置出現異常。我立刻檢視電網，通知緊急維修隊盡快到現場為客戶復電。」

系統控制中心全天候運作，工程人員需輪班工作，大時大節也要當值。育有一對年幼子女的吳焯豪慶幸家人諒解及支持。縱然忙個不停，但作為中心的一份子，能為每家每戶提供源源不絕的電力，令市民生活方便舒適，足以讓他深感滿足及欣慰。

▲ 中電系統控制中心24小時運作，吳焯豪（左）與當值工程師實時監控電網，確保供電無間。

(特約)