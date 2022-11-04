  • 22°C
香港時間 : 20221104日 (週五) 01:38
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 美國大選 疫苗 中美關係 新盤
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

Porsche 911 Carrera 50大壽

副刊版 2022/11/04

分享：

分享：

相信大家對德國汽車品牌Porsche（保時捷）不會感到陌生，雖然俗稱「波子」的它並不是每位駕駛者可以負擔得來，但品牌過去除了推出過不少殿堂級的跑車型號外，亦同時開發周邊產品，近日品牌旗下的911

...

欄名 : Fashion

最新專欄文章 更多

MAX&Co. 最佳外援
今日
MAX&Co. 最佳外援
sacai嘉玲的冠冕
2022/10/28
sacai嘉玲的冠冕
MAISON MIHARA YASUHIRO 泥膠鞋王
2022/10/21
MAISON MIHARA YASUHIRO 泥膠鞋王
LOUIS VUITTON Savoir Faire 非一般的行李箱
2022/10/21
LOUIS VUITTON Savoir Faire 非一般的行李箱
UNDER ARMOUR 與黑阿當做運動
2022/10/14
UNDER ARMOUR 與黑阿當做運動
消費資訊 消費種類 時裝服飾 時裝服飾種類 鞋履 Puma 運動用品

下一篇文章

MAX&Co. 最佳外援
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？