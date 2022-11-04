Porsche 911 Carrera 50大壽 副刊版 2022/11/04 分享： 分享： 相信大家對德國汽車品牌Porsche（保時捷）不會感到陌生，雖然俗稱「波子」的它並不是每位駕駛者可以負擔得來，但品牌過去除了推出過不少殿堂級的跑車型號外，亦同時開發周邊產品，近日品牌旗下的911 ... 訂閱指定計劃免費送您旅行頸枕連行李牌證件套套裝，為 0 + 0 做好準備，出發去旅行啦！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : Fashion 最新專欄文章 更多 MAX&Co. 最佳外援 今日 MAX&Co. 最佳外援 sacai嘉玲的冠冕 2022/10/28 sacai嘉玲的冠冕 MAISON MIHARA YASUHIRO 泥膠鞋王 2022/10/21 MAISON MIHARA YASUHIRO 泥膠鞋王 LOUIS VUITTON Savoir Faire 非一般的行李箱 2022/10/21 LOUIS VUITTON Savoir Faire 非一般的行李箱 UNDER ARMOUR 與黑阿當做運動 2022/10/14 UNDER ARMOUR 與黑阿當做運動 消費資訊 消費種類 時裝服飾 時裝服飾種類 鞋履 Puma 運動用品