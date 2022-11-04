MAX&Co. 最佳外援 副刊版 2022/11/04 分享： 分享： 作為一個長期以創作團隊掛帥的意大利女裝集團，旗下擁有多個女裝品牌的Max Mara Group，一直以來都只有向世人告知已故的Karl Lagerfeld曾經為品牌操刀，但隨着時間流逝，好些往日牢不可 ... 訂閱指定計劃免費送您旅行頸枕連行李牌證件套套裝，為 0 + 0 做好準備，出發去旅行啦！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : Fashion 最新專欄文章 更多 Porsche 911 Carrera 50大壽 今日 Porsche 911 Carrera 50大壽 sacai嘉玲的冠冕 2022/10/28 sacai嘉玲的冠冕 MAISON MIHARA YASUHIRO 泥膠鞋王 2022/10/21 MAISON MIHARA YASUHIRO 泥膠鞋王 LOUIS VUITTON Savoir Faire 非一般的行李箱 2022/10/21 LOUIS VUITTON Savoir Faire 非一般的行李箱 UNDER ARMOUR 與黑阿當做運動 2022/10/14 UNDER ARMOUR 與黑阿當做運動 時裝服飾 時裝服飾種類 意大利 消費資訊 消費種類