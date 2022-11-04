MAX&Co. 最佳外援

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副刊版 2022/11/04

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作為一個長期以創作團隊掛帥的意大利女裝集團，旗下擁有多個女裝品牌的Max Mara Group，一直以來都只有向世人告知已故的Karl Lagerfeld曾經為品牌操刀，但隨着時間流逝，好些往日牢不可

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欄名 : Fashion

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