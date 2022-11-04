米芝蓮2星餐廳TATE 推10周年盛宴重溫經典菜式

面對過去近3年的疫情，各行各業都大受打擊，餐飲業更首當其衝，餐廳能捱到今天，確實難得，故此，米芝蓮2星餐廳TATE Dining Room便決定好好慶祝成立10周年，並推出周年套餐，讓新知舊雨能嘗到餐

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