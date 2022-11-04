品味頂級白松露盛宴CASTELLANA

踏入11月，又到了享用白松露的時節，位於中環雪廠街西洋會所的兩層餐廳CASTELLANA，特地用上來自阿爾巴堪稱全球最頂級的白松露來炮製5道菜的餐單，以這顆「餐桌上白鑽」為微涼初秋帶來頂級的味覺盛宴。

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