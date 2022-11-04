品味頂級白松露盛宴CASTELLANA 副刊版 2022/11/04 分享： 分享： 踏入11月，又到了享用白松露的時節，位於中環雪廠街西洋會所的兩層餐廳CASTELLANA，特地用上來自阿爾巴堪稱全球最頂級的白松露來炮製5道菜的餐單，以這顆「餐桌上白鑽」為微涼初秋帶來頂級的味覺盛宴。 ... 訂閱指定計劃免費送您旅行頸枕連行李牌證件套套裝，為 0 + 0 做好準備，出發去旅行啦！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : Food 最新專欄文章 更多 米芝蓮2星餐廳TATE 推10周年盛宴重溫經典菜式 今日 米芝蓮2星餐廳TATE 推10周年盛宴重溫經典菜式 【Good Food,Good Mood@iM網欄】被低估的九龍區fine dining 新廚師William登陸Whisk 2022/10/31 【Good Food,Good Mood@iM網欄】被低估的九龍區fine dining 新廚師William登陸Whisk 【Good Food,Good Mood@iM網欄】預約困難店中菜代表 大班樓—世界50最佳餐廳 2022/10/17 【Good Food,Good Mood@iM網欄】預約困難店中菜代表 大班樓—世界50最佳餐廳 入秋日本秋刀魚當造 鮨燐推8道秋味之王盛宴 2022/10/14 入秋日本秋刀魚當造 鮨燐推8道秋味之王盛宴 KI NO BI Gin X CENSU 8道菜餐單散發和式風味 2022/10/07 KI NO BI Gin X CENSU 8道菜餐單散發和式風味 意大利菜