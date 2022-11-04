多重感官體驗7大經典 CARTIER珍奇櫃展覽

卡地亞（CARTIER）為了位於銅鑼灣利園3期的全新概念空間，悉心策展一個名為《設計理念》多重感官體驗之旅，透過與時並進、即時互動及具分享性的多元活動及AR虛擬沉浸體驗，猶如把品牌的7大經典系列，放到

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