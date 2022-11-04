多重感官體驗7大經典 CARTIER珍奇櫃展覽 副刊版 2022/11/04 分享： 分享： 卡地亞（CARTIER）為了位於銅鑼灣利園3期的全新概念空間，悉心策展一個名為《設計理念》多重感官體驗之旅，透過與時並進、即時互動及具分享性的多元活動及AR虛擬沉浸體驗，猶如把品牌的7大經典系列，放到 ... 訂閱指定計劃免費送您旅行頸枕連行李牌證件套套裝，為 0 + 0 做好準備，出發去旅行啦！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : Jewelry 最新專欄文章 更多 以紅碧璽來杯雞尾酒 PIAGET變身法國珠寶調酒師 2022/10/21 以紅碧璽來杯雞尾酒 PIAGET變身法國珠寶調酒師 手持優雅入場劵的大口茱CHOPARD 2022/10/14 手持優雅入場劵的大口茱CHOPARD 年度重磅作 1932 頂級珠寶系列 77件星空大作向Gabrielle Chanel致敬 2022/09/30 年度重磅作 1932 頂級珠寶系列 77件星空大作向Gabrielle Chanel致敬 MIKIMOTO黑化的熱情 2022/09/23 MIKIMOTO黑化的熱情 林心如為CHAUMET推波助瀾 2022/09/09 林心如為CHAUMET推波助瀾