Roger Dubuis港澳同胞系列 副刊版 2022/11/04 分享： 分享： 較早前Roger Dubuis於香港山頂道8號INFINITY搞了一個難忘的感官之旅，無非為兩枚全新Excalibur Monotourbillon王者系列單陀飛輪腕錶振聲勢，而兩枚更是品牌專誠為香港 ... 訂閱指定計劃免費送您旅行頸枕連行李牌證件套套裝，為 0 + 0 做好準備，出發去旅行啦！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : Watch 最新專欄文章 更多 壯大Nautilus家族聲勢 Patek Philippe最新重磅作 百萬彩虹鑽Aquanaut Luce 2022/10/28 壯大Nautilus家族聲勢 Patek Philippe最新重磅作 百萬彩虹鑽Aquanaut Luce 舌尖上的星空奇遇 Jaeger-LeCoultre 2022/10/21 舌尖上的星空奇遇 Jaeger-LeCoultre 與視聽藝術家聯乘Vacheron Constantin 把時計分形幾何化 2022/10/14 與視聽藝術家聯乘Vacheron Constantin 把時計分形幾何化 進軍香港20年．置地典藏展 首枚中文顯示PANERAI錶絕密曝光 2022/10/07 進軍香港20年．置地典藏展 首枚中文顯示PANERAI錶絕密曝光 慶祝王牌50周年 Audemars Piguet西九上演時間迴廊 2022/09/23 慶祝王牌50周年 Audemars Piguet西九上演時間迴廊