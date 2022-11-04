Roger Dubuis港澳同胞系列

較早前Roger Dubuis於香港山頂道8號INFINITY搞了一個難忘的感官之旅，無非為兩枚全新Excalibur Monotourbillon王者系列單陀飛輪腕錶振聲勢，而兩枚更是品牌專誠為香港

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