公關人，最緊要勿做豬隊友，皆因無論做In-house（機構內部公關）抑或Consultancy Firm（顧問公司），都是幫機構內部高層或客戶面對傳媒和公眾。一涉及面向公眾，每一步的判斷就不能有錯，若公關一個人無論在判斷上、決策上、執行程序上都懵下懵下，後果通常不是佢一個人去孭（且亦未必孭得起），而是整個機構承受，即「一人無腦、萬人嘔泡」。

二○一八年，有內地地產發展商工地坍塌，六死三傷，內地傳媒批評了內地地產發展商高周轉模式的漏洞。有傷亡、有公眾情緒、有傳媒批評，且這類事件並非首次，若要開記者招待會，公眾和傳媒要看到的是，企業用負責任的姿態交代事件、賠償問題，而最重要的是，有甚麼具體措施防止類似事件再發生。而這類有死傷事故的記者招待會，以嚴肅氣氛進行，是公關最基本要有的sense。

但那場記者招待會，睇到連內地記者都眼凸：場地布置是彩藍色調，布滿鮮花，backdrop背景寫上「走進XXX，全國媒體見面會」，就這幾隻字，已知成件事錯得交關；有死傷事情要交代，不應用似行銷多過嚴肅負責要交代的字眼，當下不是售樓活動。若再細緻去看，資深公關人是不會選擇那隻彩藍色去做傷痛事故布景的。

當時有內地記者爆料，給記者的Media Kit內，放了五星級酒店住宿和餐飲套票、機票、奢華品牌香水等。這樣去處理一個有死傷兼被批評是高周轉模式罔顧質量和生命的場景，公關豬隊友是幫倒忙，結果翌日就出現了「XXX記者會傳發封口費」的新聞頭條。本來工地下塌造成死傷已夠負面，再搞個令人詬病的記者會，負上加負，這類無sense公關，抵炒！

然而，這只是冰山一角。這類會累死機構/客戶的公關豬隊友，一個都嫌多，但很可惜，在現實世界裏，有不少公關豬隊友繼續給機構製造「一人無腦、萬人嘔泡」的公關災難。