短炒達人Ringo Sir：擁正確心態和嚴守紀律  短線投資比長線投資更易操作

▲ Ringo每日的工作就是在電腦屏幕面前熟練地執行交易操作，他笑言多年來的投資基礎已經足夠為他製造被動收入。

「密食當三番」除了是打麻將的術語，其實也可應用在做生意以至投資層面。人稱Ringo Sir的全職短線投資者Ringo，除了開班教授短線投資的操作技巧和心得，也會定時在社交媒體講解短線交易奧秘，以及分享對大市的看法。他認為，投資無非就是為了獲利，而對於個人投資者來說，長線投資的難度一般較短線更高，假如缺乏足夠知識，或者判斷錯誤，總計的損失往往更高，促使他積極指導個人投資者熟練運用短線投資技巧，操作獲利。

目睹親戚為退休生活躊躇 立志他日學懂投資免煩惱



Ringo在中學年代開始接觸投資，投資的初始資本是集合了儲蓄多年的利是錢和父母借出的款項，並以香港藍籌股為目標，但因為遇上2007至08年環球金融海嘯，Ringo在股壇初試牛刀便被迫虧蝕離場，但這次損失的經驗令他學懂了各種金融工具概念，啟發了他日後投身金融行業的動機。

但真正令他決心入行的，他笑言是來自對未來的不安感。他解釋：「我母親本身是教師，而她的姊妹即是我的姨媽阿姨也是教師，讀中學的時候不時聽到她們討論投資，以及提到擔心日後的退休生活，總是面露不安感。她們的反應提醒了我要提早為退休做好準備，而要日後無憂地退休，就是愈早學懂投資。」

Ringo在大學修讀與經濟和金融的相關學科，畢業後旋即投身證券行任職交易員，主要負責短線交易，那時候他逐漸學懂各種投資操作技巧，也憑這些技巧為自己慢慢賺得第一桶金。他入職後3個月開始穩步獲利，本金為5萬，首月賺3,000元；次月淨賺2萬；半年已獲得10萬純利，開首數年以即日交易模式操作，每個月均能獲利，並以月賺20萬為上限。

「相信數據 重覆操作」 短線投資要義

▲ Ringo定期開班教授短線投資操作的技巧。

多年來從事金融交易員的經驗，他觀察到專業級數的交易員並不會渴求大賺特賺，相反是每日以至每月着重複製獲利機會最高的方法，並且只要達到預定的利潤目標便可。他說：「今日目標賺1%，明日目標賺1%，後日又是目標賺1%，一個月後累積加起來的回報便會很可觀。」

如Ringo所言，短線投資講求複製獲利公式，但投資沒有穩賺不賠。Ringo坦言，當遇上投資逆境時，必須訂下每日的止蝕底線（例如虧蝕1%），而萬一不幸連續10個交易日都錄得虧蝕，唯一能夠做的是接受虧蝕，繼續操作。

他稱：「專業投資者與一般個人投資者的最大分別，就是前者心態更堅定，只相信數據而非一時的情感，虧蝕只是給機會自己觀察是否出了問題，有需要便修正，虧蝕所付出的『學費』最終有助自己進步，不斷完善操作技巧，最終持續獲利。」

長線投資門檻低 知識要求高

長久而來，一般人均認為「短線是投機，長線是投資」，當中「投機」二字往往給人負面的印象。Ringo對這種看法不以為然，甚至認為短線和長線均屬投資操作，而兩者的分別在於門檻和知識要求。

▲ Ringo接受傳媒訪問。

「成功的短線投資，在操作上必須具備專業水準，無疑門檻比較高，但只要經過悉心指導、練習和嘗試，發掘出獲利最高的方程式，一般人也能做得到。」他表示：「至於長線投資，操作門檻是非常低，但涉及的知識水準和視野則非常高，當中包括政治、宏觀經濟、微觀經濟、會計原理和資金走向，而且需要數年時間觀察才可下驗證。萬一判斷錯誤，失去的就是以年計，而非短線操作以日計的獲利機會。」

Ringo現時主力短線投資港股和美股，並配合衍生工具操作，商品和黃金期貨較少沾手但仍會觀察變化，助他更全面了解交易日的市況。他認為香港和中國內地的股市已經難以重返整體狂升的階段，未來只有炒作波幅和中央政府政策的獲利空間，坦言港股是「中國好，香港好；中國差，香港差」。

（資料由客戶提供）