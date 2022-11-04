寬檢測補貼海外客 谷本地消費

趁上月國慶假期，筆者到大阪旅遊，當時日本未開放自由行，仍要申請簽證，雖然有點不便，但機票價格相比宣布開放自由行後低很多，也享受了大批旅客未到日本時的寧靜。走在大阪、京都街道之時，有想起香港的零售及餐飲業，會如何渡過今年的冬天。

日圓續低水 對旅客吸引力大

先說零售業，日本未開關前，不少日本零售商進駐香港，我也有趁熱鬧去看看，如果不是常去日本，那裏的產品數目吸引，但價錢並不划算，即使目前日圓大跌亦然。以某著名100円店為例，「7算」時價格折合是7.7港元，在香港則是12元，以現時滙率計，日本的價格折合是6.05港元，相差達一倍，同樣價錢可以多買一倍的東西；日本衣服的價錢也同樣吸引，滙價因素加上折扣，在哪裏購買是顯然易見的。

貴價的東西同樣吸引，Hermes香水香港賣1,205港元，日本賣12,900日圓，現時折合700港元不到；泰國亦是同樣，泰銖一年內下跌了約13%，當地的化粧品也相當便宜。

再說餐飲業，香港某壽司店長期排長龍，人均消費約300元，而在日本的大城市，有很多平民壽司店，筆者每次去大阪都會光顧的食店，人均消費130港元已超越香港名店的水準，即使很多人嚮往的廚師發辦（Omakase），香港頂級的要3,000至5,000港元一位，大阪、東京則約20,000至30,000日圓，就算「7算」都比香港相宜。

這次我光顧了3次爐端燒，人均折合200多港元，海鮮的種類很多，在香港沒有1,000至2,000港元一位絕對不行。有人計算過，只要在日本（或台灣等）吃兩、三餐，已可「賺回」機票，這次的機票約4,000多港元，單是那3餐爐端燒已值回機票價錢了。

特區政府每月會公布零售銷貨額，每季公布餐飲業的銷貨，與去年同期比較升跌，未開關時，這些數字的意義不大。在年首年尾的節假時期，零售業的銷貨額大致是300多億元，其餘日子則多是300億元以下；至於餐飲業，由於本地元素較多，只要放寬每枱的人數上限，每月有80至90億元也是可以的。

疫情下香港零售業沒有內地客支持，而即使他們重來，人數一定不會多，滙率將令他們轉向日本、泰國等地，他們也會意識到上述吃一兩餐、買一兩件貴價品便值回機票的道理。

港宜向旅客 退回兌港滙損失

我同情香港零售及餐飲業者，他們不是地主，除非關門大吉，否則業主通常不會減租；當租金下跌時，政府地價及印花稅收入也減少，官員們也頭痛。目前這個不對等的開放相當不合理，誰也不想在全世界都不斷開放時，香港仍然糾纏用何種抗疫對策，仍然在製造人為的失業率和不景氣的零售和餐飲銷貨額。

消費劵已推出兩回，但效用愈來愈小，特區政府在想方設法吸引旅客時，不妨考慮向旅客退回因港元滙價帶來的損失，方式可以是在機場設櫃位退回，並參考某發展商的零售計分網站，旅客只要能提供酒店的住宿證明，以及零售收據，上載至指定專用網站，經核實後便可在機場櫃位取回款項，毋須花太多時間排隊；網站更可以詢問旅客離港日子，以便當局安排人手，整個過程也可外判予經驗豐富的酒店及零售業客戶服務部。

至於「安心出行」程式，則差不多是時候退場，現在本港急需刺激消費，旅客一定不會來一個甫下機便要多次檢測、進入食肆餐廳諸多限制、物價又高的地方。

▲ 現在本港急需刺激消費，一個甫下機便要多次檢測、進入食肆餐廳諸多限制、物價又高的地方，恐怕不會受旅客歡迎。（資料圖片）