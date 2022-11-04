港力挺虛擬資產 加快拓金融創新 行政人員版 2022/11/04 分享： 分享： 金管局余偉文：「貴人出門招風雨」，金融峰會成功克服天氣因素順利舉行，反映「香港回來了！」而更關鍵的是本周初財爺發布有關《香港虛擬資產發展政策宣言》，筆者細閱全文，宣言對虛擬資產支持力度之大，方向之明的 ... 訂閱指定計劃免費送您旅行頸枕連行李牌證件套套裝，為 0 + 0 做好準備，出發去旅行啦！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 鄒健宏 科學園科培網絡榮譽會長 欄名 : 創智箴言 最新專欄文章 更多 善用性格特質 自主掌握命運 2022/10/28 善用性格特質 自主掌握命運 虛擬偶像全球風行 冀創科專才推廣發展 2022/10/21 虛擬偶像全球風行 冀創科專才推廣發展 「潮App」記錄生活 訓練思維想像力 2022/10/14 「潮App」記錄生活 訓練思維想像力 元宇宙演唱會 與粉絲穿梭虛實 2022/10/07 元宇宙演唱會 與粉絲穿梭虛實 策展式教育助同學探索課題 2022/09/30 策展式教育助同學探索課題 商業 金融 金融機構 虛擬貨幣 虛擬貨幣種類 Fintech 債券 ETF 雲端 元宇宙