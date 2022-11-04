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港力挺虛擬資產 加快拓金融創新

行政人員版 2022/11/04

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金管局余偉文：「貴人出門招風雨」，金融峰會成功克服天氣因素順利舉行，反映「香港回來了！」而更關鍵的是本周初財爺發布有關《香港虛擬資產發展政策宣言》，筆者細閱全文，宣言對虛擬資產支持力度之大，方向之明的

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撰文 : 鄒健宏 科學園科培網絡榮譽會長

欄名 : 創智箴言

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