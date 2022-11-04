Google AI洪水預警 服務擴至20國家

Google在2021年利用AI洪水預警工具FloodHub，預測印度及孟加拉洪水災害，為當地2,300萬居民提供通知。Google將擴展FloodHub的覆蓋範圍，向20個國家提供預警服務。

該企表示

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