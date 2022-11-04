  • 22°C
香港時間 : 20221104日 (週五) 01:48
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 美國大選 疫苗 中美關係 新盤
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

PlayStation VR2 11.15預購明年2月推

行政人員版 2022/11/04

分享：

分享：

Sony PlayStation持續為提供沉浸式體驗新產品PlayStation VR2（PS VR2）預熱，日前公布，標準版盒裝包括PS VR2頭戴裝置、PS VR2 Sense控制器及立體聲耳機，

...

欄名 : 科技新知

最新專欄文章 更多

Google AI洪水預警 服務擴至20國家
今日
Google AI洪水預警 服務擴至20國家
PS遊戲陣容失色 PS Plus用戶量續跌
2022/11/03
PS遊戲陣容失色 PS Plus用戶量續跌
Windows 11一周年 僅15%電腦用戶採用
2022/11/03
Windows 11一周年 僅15%電腦用戶採用
蘋果安全研究網 滙報漏洞獎金升級
2022/11/02
蘋果安全研究網 滙報漏洞獎金升級
洩4千萬客戶信息 美教育科企被起訴
2022/11/02
洩4千萬客戶信息 美教育科企被起訴
產品 軟件 鏡頭 VR Sony PlayStation

上一篇文章

Google AI洪水預警 服務擴至20國家
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？