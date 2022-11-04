PlayStation VR2 11.15預購明年2月推 行政人員版 2022/11/04 分享： 分享： Sony PlayStation持續為提供沉浸式體驗新產品PlayStation VR2（PS VR2）預熱，日前公布，標準版盒裝包括PS VR2頭戴裝置、PS VR2 Sense控制器及立體聲耳機， ... 訂閱指定計劃免費送您旅行頸枕連行李牌證件套套裝，為 0 + 0 做好準備，出發去旅行啦！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 Google AI洪水預警 服務擴至20國家 今日 Google AI洪水預警 服務擴至20國家 PS遊戲陣容失色 PS Plus用戶量續跌 2022/11/03 PS遊戲陣容失色 PS Plus用戶量續跌 Windows 11一周年 僅15%電腦用戶採用 2022/11/03 Windows 11一周年 僅15%電腦用戶採用 蘋果安全研究網 滙報漏洞獎金升級 2022/11/02 蘋果安全研究網 滙報漏洞獎金升級 洩4千萬客戶信息 美教育科企被起訴 2022/11/02 洩4千萬客戶信息 美教育科企被起訴 產品 軟件 鏡頭 VR Sony PlayStation