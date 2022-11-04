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TGC煤氣恆溫熱水爐 冬日優惠最多減$800

行政人員版 04:00 2022/11/04

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打工仔忙完一日返到屋企，最想舒舒服服沖個熱水涼，消除疲倦和肌肉緊繃。黛安聽公關姊妹講，TGC煤氣熱水爐可以全天候提供源源不絕嘅熱水，為各位添「家」溫暖！TGC超薄煤氣恆溫熱水爐RJW15/20SD設計簡約纖巧，機身薄至75毫米，即使浴室細小都啱用。

姊妹話，即日起至明年1月15日，購買以下4款煤氣恆溫熱水爐，可享冬日限時優惠，優惠受條款及細則約束，詳情可以瀏覽

本文轉載自《晴報

撰文 : 黛安 消息特靈八卦公關

欄名 : 八卦名利場

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