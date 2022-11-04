TGC煤氣恆溫熱水爐 冬日優惠最多減$800 行政人員版 04:00 2022/11/04 分享： 分享： 打工仔忙完一日返到屋企，最想舒舒服服沖個熱水涼，消除疲倦和肌肉緊繃。黛安聽公關姊妹講，TGC煤氣熱水爐可以全天候提供源源不絕嘅熱水，為各位添「家」溫暖！TGC超薄煤氣恆溫熱水爐RJW15/20SD設計簡約纖巧，機身薄至75毫米，即使浴室細小都啱用。 姊妹話，即日起至明年1月15日，購買以下4款煤氣恆溫熱水爐，可享冬日限時優惠，優惠受條款及細則約束，詳情可以瀏覽。 本文轉載自《晴報》 撰文 : 黛安 消息特靈八卦公關 欄名 : 八卦名利場 最新專欄文章 更多 八卦名利場 - 美心MX感謝日 長者晚市享7折 學生午晚市88折 今日 美心MX感謝日 長者晚市享7折 學生午晚市88折 八卦名利場 - 黑白®12生肖杯碟套裝 兔年主題率先登場 今日 黑白®12生肖杯碟套裝 兔年主題率先登場 八卦名利場 - 萬寧50周年萬寧貓落區派紀念品 藥劑師訪各區 提供免費健康檢查 今日 萬寧50周年萬寧貓落區派紀念品 藥劑師訪各區 提供免費健康檢查 八卦名利場 - 電器幫「雙11購物戰」 逾萬件產品低至1折售 2022/11/03 電器幫「雙11購物戰」 逾萬件產品低至1折售 八卦名利場 - 譚仔三哥×望月「雙椒相遇二人餐」 買餐送2款蝴蝶酥 2022/11/03 譚仔三哥×望月「雙椒相遇二人餐」 買餐送2款蝴蝶酥