【ESG聚焦】把握低碳趨勢打造綠色銀行  全方位建設綠色與可持續發展體系

近年ESG（Environmental, Social and Governance）環境保護、社會責任及企業治理議題受到社會高度關注，更成為其中一個評估企業經營的重要指標。工銀亞洲響應國家2030年「碳達峰」及2060年「碳中和」目標，以及香港特區政府行政長官施政報告、財政預算案、氣候行動藍圖2050等政策內容，致力透過金融力量幫助經濟社會邁向更高質量發展，並緊隨總行中國工商銀行「成為具有良好聲譽的綠色銀行」的發展理念，以「進一步加強綠色金融建設」為目標，全力拓展綠色金融業務，先後推出多項綠色金融產品，包括綠色定期存款、綠色ESG投資產品、綠色債券、綠色按揭等，致力促進經濟、環境與社會的平衡發展。

▲ 工銀亞洲零售業務與財富管理部副總經理尹可豐表示，現時工銀亞洲代銷超過60隻證監會認可的ESG基金。

推出綠色定期存款



工銀亞洲最新推出首個專為企業客戶而設的綠色定期存款產品，以定期存款及綠色資產為基礎，進一步豐富及優化綠色金融體系產品。全新綠色定期存款產品主要支持港幣、人民幣及美元存款的有關辦理資金，將用於支援可再生能源、污染防控及能源效益等綠色項目，從而支持企業發展綠色產業鏈，助力社會的可持續發展。此綠色存款服務已獲得香港品質保證局的獨立認證。

▲ 工銀亞洲推出首個專為企業客戶而設的綠色定期存款產品，以定期存款及綠色資產為基礎，進一步豐富及優化綠色金融體系產品。

多元化ESG投資產品

工銀亞洲零售業務與財富管理部副總經理尹可豐表示，現時工銀亞洲代銷超過60隻證監會認可的ESG基金。當中以環球股票及股債混合型基金為主，投資主題涵蓋可持續發展、能源轉型及氣候變化等。部分基金更設有派息類別及每月派息，滿足不同客戶的理財需要。尹可豐指現時工銀亞洲的基金投資入場門檻低至港幣100元，相信可讓更多客戶接觸到ESG基金產品，長遠可使綠色金融更為普及。但同時提醒，由於部份ESG基金集中投資於個別主題或新興版塊，客戶需留意相關風險，建議投資前應先了解自己的風險偏好再作決定。

工銀亞洲緊隨總行中國工商銀行「成為具有良好聲譽的綠色銀行」的發展理念，以「進一步加強綠色金融建設」為目標，全力拓展綠色金融業務。工銀亞洲未來亦會積極與相關機構合作，持續引入及推出不同類型的ESG投資產品，以滿足零售客戶相關的投資需求。

▲ 工銀亞洲藉着把握綠色低碳發展趨勢，引導信貸規模積極投向綠色領域，進一步提升綠色信貸業務綜合服務能力。

致力成為綠色銀行

工銀亞洲一直持續透過推動綠色債券的投資、承銷和發行工作，為公共事業、交通運輸及可再生能源等各類綠色項目提供融資支持，2021年末綠色債券投資餘額錄得同比增長59%，另協助政府、金融機構及企業等客戶定價其「首筆」或「最大規模」綠色債券，全年承銷各類綠色債券金額同比增長約83%。中國工商銀行香港分行參與工銀集團全球多幣種「碳中和」主題境外綠色債券項目，成功定價發行其中10億美元高級債券，此項目更榮獲香港品質保證局（HKQAA）頒發的「傑出綠色和可持續債券發行機構（全球商業銀行）— 最大規模整體碳中和主題綠色債券」獎項。工銀亞洲積極把握綠色低碳發展趨勢，引導信貸規模投向綠色領域，截至2021年年底，成功牽頭籌組多筆綠色及可持續發展銀團貸款，更首度以顧問身份參與綠色與可持續貸款項目，使綠色貸款增長高於一般貸款，進一步提升綠色信貸業務綜合服務能力。

推動認識ESG概念 選擇合適投資方向

工銀亞洲堅持配合國家於「2030年前二氧化碳排放達到峰值」及「2060年前實現碳中和」的目標，將推出更多元化的綠色金融產品，全方位建設綠色與可持續發展體系，加快推動綠色金融業務創新發展，鞏固香港的金融中心地位；另會舉辦網上講座，向大眾介紹ESG的概念及重要性，包括何謂ESG投資、ESG投資的歷史及回報情況、如何選擇ESG投資產品等，提升參與者對ESG產品的認識，讓潛在客戶在認購ESG產品時，懂得首要考慮該基金是否符合其對ESG概念的個人偏好，涉及範圍可由較廣闊的可持續投資概念，以至不同的專題環節，例如氣候變化、環保科技汽車，以及綠色城市建設等，並爭取整體社會對可持續發展理念的認同。

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（特約）