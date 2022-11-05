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美荷樓生活館翻新重開 全新展覽復刻舊香港情懷

副刊版 2022/11/05

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深水埗地標之一的美荷樓，屹立在山坡近半世紀，見證着這區的前世今生，當中蘊藏無數居民的生活痕迹及故事點滴，透過美荷樓生活館「歲月留情」展覽，由歷史、生活至文化逐一細訴。

美荷樓這歷史建築，很多人也許聽過或

...

欄名 : 本地遊

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