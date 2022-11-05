美荷樓生活館翻新重開 全新展覽復刻舊香港情懷 副刊版 2022/11/05 分享： 分享： 深水埗地標之一的美荷樓，屹立在山坡近半世紀，見證着這區的前世今生，當中蘊藏無數居民的生活痕迹及故事點滴，透過美荷樓生活館「歲月留情」展覽，由歷史、生活至文化逐一細訴。 美荷樓這歷史建築，很多人也許聽過或 ... 訂閱指定計劃免費送您旅行頸枕連行李牌證件套套裝，為 0 + 0 做好準備，出發去旅行啦！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 本地遊 最新專欄文章 更多 可樂聯乘《BLEACH》期間限定店 贈飲新口味送紀念品 2022/10/29 可樂聯乘《BLEACH》期間限定店 贈飲新口味送紀念品 中環戶外空間The Grounds 全新升級活動及娛樂 2022/10/18 中環戶外空間The Grounds 全新升級活動及娛樂 升級版屯門山海節 3+2輕騎文化山系路綫遊 2022/10/12 升級版屯門山海節 3+2輕騎文化山系路綫遊 小眾主題本地遊 揭開宗教種族神秘面紗 2022/10/06 小眾主題本地遊 揭開宗教種族神秘面紗 全港最大親子攀爬樂園 本地唯一洞穴探險＋繩網區 2022/10/01 全港最大親子攀爬樂園 本地唯一洞穴探險＋繩網區 展覽 遊戲 AR 工作坊 深水埗 石硤尾 歷史事件 旅遊資訊