美荷樓生活館翻新重開 全新展覽復刻舊香港情懷

深水埗地標之一的美荷樓，屹立在山坡近半世紀，見證着這區的前世今生，當中蘊藏無數居民的生活痕迹及故事點滴，透過美荷樓生活館「歲月留情」展覽，由歷史、生活至文化逐一細訴。

美荷樓這歷史建築，很多人也許聽過或

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