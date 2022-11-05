PMQ 咖啡市集回歸 必試海外名店及得獎咖啡師手沖咖啡 副刊版 2022/11/05 分享： 分享： 由PMQ元創方主辦、啡聞Coffeeder協辦的咖啡市集PMQ Coffee Agenda來到第七屆，於即日起至11月6日舉辦。以「匠人深耕細作綻放咖啡花火」為題，請來多位本地及海外的咖啡職人及得獎咖 ... 訂閱指定計劃免費送您旅行頸枕連行李牌證件套套裝，為 0 + 0 做好準備，出發去旅行啦！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 新鮮熱辣 最新專欄文章 更多 米芝蓮1星寧波菜甬府 全新午市及大閘蟹菜單 今日 米芝蓮1星寧波菜甬府 全新午市及大閘蟹菜單 The Chinese Library 帶你味遊大江南北 2022/10/31 The Chinese Library 帶你味遊大江南北 Butter進駐K11 MUSEA 首設堂座嘗3款獨家甜點 2022/10/29 Butter進駐K11 MUSEA 首設堂座嘗3款獨家甜點 灘萬期間限定 鄉土料理玉手箱 集日本東北7縣食材炮製 2022/10/26 灘萬期間限定 鄉土料理玉手箱 集日本東北7縣食材炮製 agnes b. CAFE秋季新餐牌 注入法式新元素 2022/10/24 agnes b. CAFE秋季新餐牌 注入法式新元素 中環 咖啡 工作坊 市集 PMQ