PMQ 咖啡市集回歸 必試海外名店及得獎咖啡師手沖咖啡

由PMQ元創方主辦、啡聞Coffeeder協辦的咖啡市集PMQ Coffee Agenda來到第七屆，於即日起至11月6日舉辦。以「匠人深耕細作綻放咖啡花火」為題，請來多位本地及海外的咖啡職人及得獎咖

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