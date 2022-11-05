米芝蓮1星寧波菜甬府 全新午市及大閘蟹菜單 副刊版 2022/11/05 分享： 分享： 米芝蓮1星高級寧波菜餐廳甬府，最近推出全新午市餐單，包括有7道菜的點心套餐及行政午餐，以矜貴食材入饌，化成一道道精緻無比的寧波傳統佳餚，為食客帶來驚喜。 點心午市套餐（每位$428、另加一）菜單由醬香去 ... 訂閱指定計劃免費送您旅行頸枕連行李牌證件套套裝，為 0 + 0 做好準備，出發去旅行啦！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 新鮮熱辣 最新專欄文章 更多 PMQ 咖啡市集回歸 必試海外名店及得獎咖啡師手沖咖啡 今日 PMQ 咖啡市集回歸 必試海外名店及得獎咖啡師手沖咖啡 The Chinese Library 帶你味遊大江南北 2022/10/31 The Chinese Library 帶你味遊大江南北 Butter進駐K11 MUSEA 首設堂座嘗3款獨家甜點 2022/10/29 Butter進駐K11 MUSEA 首設堂座嘗3款獨家甜點 灘萬期間限定 鄉土料理玉手箱 集日本東北7縣食材炮製 2022/10/26 灘萬期間限定 鄉土料理玉手箱 集日本東北7縣食材炮製 agnes b. CAFE秋季新餐牌 注入法式新元素 2022/10/24 agnes b. CAFE秋季新餐牌 注入法式新元素 餐廳 菜式 魚 海鮮 米芝蓮 午餐 點心 寧波 大閘蟹