米芝蓮1星寧波菜甬府 全新午市及大閘蟹菜單

米芝蓮1星高級寧波菜餐廳甬府，最近推出全新午市餐單，包括有7道菜的點心套餐及行政午餐，以矜貴食材入饌，化成一道道精緻無比的寧波傳統佳餚，為食客帶來驚喜。

點心午市套餐（每位$428、另加一）菜單由醬香去

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