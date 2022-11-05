加息陰霾籠罩 發展商低開推盤吸客 置業家居 2022/11/05 分享： 分享： 美國聯儲局於本周四加息0.75厘，本地多間銀行亦跟隨加息0.25厘，最優惠利率（P）普遍上調至5.375厘至5.625厘。在加息的陰霾下，樓市更添壓力，樓價跌幅更有可能擴大。 在最優惠利率調升後，實際按 ... 訂閱指定計劃免費送您旅行頸枕連行李牌證件套套裝，為 0 + 0 做好準備，出發去旅行啦！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 駱婉珊 欄名 : 編者的話 最新專欄文章 更多 市場充斥睇淡後市情緒 蝕讓潮蔓延 2022/10/29 市場充斥睇淡後市情緒 蝕讓潮蔓延 施政報告減辣「不似預期」 業主劈價沽貨 樓價料跌10% 2022/10/22 施政報告減辣「不似預期」 業主劈價沽貨 樓價料跌10% 樓市陰霾滿布 業界促「撤辣招」脫困局 2022/10/15 樓市陰霾滿布 業界促「撤辣招」脫困局 樓市疲弱 低價蝕讓潮蔓延至鐵路盤 2022/10/08 樓市疲弱 低價蝕讓潮蔓延至鐵路盤 樓價持續回落 藍籌屋苑呎價兩個月跌逾一成 2022/10/01 樓價持續回落 藍籌屋苑呎價兩個月跌逾一成 加息 按揭貸款 必嘉坊‧迎匯 連方I 一手市場 銀行