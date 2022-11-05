加息陰霾籠罩 發展商低開推盤吸客

美國聯儲局於本周四加息0.75厘，本地多間銀行亦跟隨加息0.25厘，最優惠利率（P）普遍上調至5.375厘至5.625厘。在加息的陰霾下，樓市更添壓力，樓價跌幅更有可能擴大。

在最優惠利率調升後，實際按

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