多項利淡因素纏繞 市場承接力受考驗

【分析】九龍區多個新盤短期內連環登場，當中不乏矚目大盤，確實炒熱近期樓市氣氛，但面對各項利淡因素環繞下，尤其是本港銀行已再度跟隨美國加息，並將P按息口提高約0.25厘，令供樓人士負擔加重，最終能否紅盤

...

訂閱指定計劃免費送您旅行頸枕連行李牌證件套套裝，為 0 + 0 做好準備，出發去旅行啦！

計劃詳情 登入