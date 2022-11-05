紅磡必嘉坊‧迎匯首推56伙 開放式折實$459萬起

由恒基發展的紅磡必嘉坊‧迎匯，於周二（1日）已上載樓書，於周四（3日）隨即公布首張價單，涉及56伙，提供最高10%折扣，折實價由$458.82萬起，相較同系第1期必嘉坊‧曦匯，定價低逾一成。

恒基物業代

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