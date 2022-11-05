採電控霧化玻璃取代實牆 提升空間感

發展商日前開放一個連裝修示範單位，以8樓B室為設計藍本，實用面積378平方呎，2房間隔。值得一提的是，此示範單位內所展示的傢俬、擺設及物品將隨屋贈予買家。

示位由室內設計師ARK團隊負責設計，主打「現代

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