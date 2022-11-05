長沙灣連方I首推50伙 折實入場價$416萬起

由萬科香港發展的長沙灣住宅項目，已於上周命名為「連方」。當中首先推出的第1期「連方I」，已於本周上載樓書、開放示位及公布首張價單，首批50伙折實價$416萬起，最快可望本月上旬開售。

連方I於周五（4日

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