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長沙灣連方I首推50伙 折實入場價$416萬起

置業家居 2022/11/05

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由萬科香港發展的長沙灣住宅項目，已於上周命名為「連方」。當中首先推出的第1期「連方I」，已於本周上載樓書、開放示位及公布首張價單，首批50伙折實價$416萬起，最快可望本月上旬開售。

連方I於周五（4日

...

欄名 : 封面故事

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