長沙灣連方I首推50伙 折實入場價$416萬起 置業家居 2022/11/05 分享： 分享： 由萬科香港發展的長沙灣住宅項目，已於上周命名為「連方」。當中首先推出的第1期「連方I」，已於本周上載樓書、開放示位及公布首張價單，首批50伙折實價$416萬起，最快可望本月上旬開售。 連方I於周五（4日 ... 訂閱指定計劃免費送您旅行頸枕連行李牌證件套套裝，為 0 + 0 做好準備，出發去旅行啦！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 封面故事 相關文章 11月新盤起動 九龍區成焦點涉逾3,400伙 今日 11月新盤起動 九龍區成焦點涉逾3,400伙 多項利淡因素纏繞 市場承接力受考驗 今日 多項利淡因素纏繞 市場承接力受考驗 紅磡必嘉坊‧迎匯首推56伙 開放式折實$459萬起 今日 紅磡必嘉坊‧迎匯首推56伙 開放式折實$459萬起 採電控霧化玻璃取代實牆 提升空間感 今日 採電控霧化玻璃取代實牆 提升空間感 樓底高建閣樓 營造愜意空間 今日 樓底高建閣樓 營造愜意空間 你可能感興趣 11月新盤起動 九龍區成焦點涉逾3,400伙 今日 01:00 11月新盤起動 九龍區成焦點涉逾3,400伙 多項利淡因素纏繞 市場承接力受考驗 今日 01:00 多項利淡因素纏繞 市場承接力受考驗 紅磡必嘉坊‧迎匯首推56伙 開放式折實$459萬起 今日 01:00 紅磡必嘉坊‧迎匯首推56伙 開放式折實$459萬起 最新專欄文章 更多 11月新盤起動 九龍區成焦點涉逾3,400伙 今日 11月新盤起動 九龍區成焦點涉逾3,400伙 漸變色作主調 兒童房設攀岩牆 今日 漸變色作主調 兒童房設攀岩牆 啟德澐璟已上樓書及開放示位 1房最細371呎起 今日 啟德澐璟已上樓書及開放示位 1房最細371呎起 樓底高建閣樓 營造愜意空間 今日 樓底高建閣樓 營造愜意空間 採電控霧化玻璃取代實牆 提升空間感 今日 採電控霧化玻璃取代實牆 提升空間感 長沙灣