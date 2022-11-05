  • 22°C
香港時間 : 20221105日 (週六) 02:03
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 美國大選 疫苗 中美關係 新盤
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

樓底高建閣樓 營造愜意空間

置業家居 2022/11/05

分享：

分享：

發展商於本周三（2日）開放兩個連方I開放式示範單位，當中連裝修示位以18樓A室為藍本，實用面積232平方呎，屬全盤面積最細的單位。單位以長方形開則，間隔四正實用，且備有多扇窗戶，大大提升採光度。

另外，

...

欄名 : 封面故事

相關文章

11月新盤起動 九龍區成焦點涉逾3,400伙
今日
11月新盤起動 九龍區成焦點涉逾3,400伙
多項利淡因素纏繞 市場承接力受考驗
今日
多項利淡因素纏繞 市場承接力受考驗
紅磡必嘉坊‧迎匯首推56伙 開放式折實$459萬起
今日
紅磡必嘉坊‧迎匯首推56伙 開放式折實$459萬起
採電控霧化玻璃取代實牆 提升空間感
今日
採電控霧化玻璃取代實牆 提升空間感
長沙灣連方I首推50伙 折實入場價$416萬起
今日
長沙灣連方I首推50伙 折實入場價$416萬起

你可能感興趣

11月新盤起動 九龍區成焦點涉逾3,400伙
今日 01:00
11月新盤起動 九龍區成焦點涉逾3,400伙
多項利淡因素纏繞 市場承接力受考驗
今日 01:00
多項利淡因素纏繞 市場承接力受考驗
紅磡必嘉坊‧迎匯首推56伙 開放式折實$459萬起
今日 01:00
紅磡必嘉坊‧迎匯首推56伙 開放式折實$459萬起

最新專欄文章 更多

11月新盤起動 九龍區成焦點涉逾3,400伙
今日
11月新盤起動 九龍區成焦點涉逾3,400伙
漸變色作主調 兒童房設攀岩牆
今日
漸變色作主調 兒童房設攀岩牆
啟德澐璟已上樓書及開放示位 1房最細371呎起
今日
啟德澐璟已上樓書及開放示位 1房最細371呎起
長沙灣連方I首推50伙 折實入場價$416萬起
今日
長沙灣連方I首推50伙 折實入場價$416萬起
採電控霧化玻璃取代實牆 提升空間感
今日
採電控霧化玻璃取代實牆 提升空間感
銷售安排 啟德

上一篇文章

長沙灣連方I首推50伙 折實入場價$416萬起

下一篇文章

啟德澐璟已上樓書及開放示位 1房最細371呎起
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？