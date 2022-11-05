樓底高建閣樓 營造愜意空間

發展商於本周三（2日）開放兩個連方I開放式示範單位，當中連裝修示位以18樓A室為藍本，實用面積232平方呎，屬全盤面積最細的單位。單位以長方形開則，間隔四正實用，且備有多扇窗戶，大大提升採光度。

另外，

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