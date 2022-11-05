啟德澐璟已上樓書及開放示位 1房最細371呎起

啟德跑道區一帶再有新盤供應，由華潤置地（海外）及保利置業合作發展的澐璟，亦於本周先後上載樓書及開放兩個示範單位。發展商指，首批或推出4房戶，並參考九龍站上蓋項目及一綫海景單位定價。

保利置業（香港）銷售

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