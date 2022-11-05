11月新盤起動 九龍區成焦點涉逾3,400伙

雖然美國聯儲局於周四（3日）凌晨再度加息，本港大型銀行亦即跟隨，並調高最優惠利率（P）0.25厘，惟未有影響發展商推盤信心。新一輪焦點更落在九龍區，多個項目醞釀出擊，預計直至今年底，九龍區可望有9個新

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