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KOKO HILLS暫僅10個租盤 1房叫價$1.7萬起

置業家居 2022/11/05

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由會德豐地產發展的東九龍KOKO HILLS，由上月底陸續入伙，屬區內一帶少有的全新樓盤，據同區代理指出，由於業主以自用客為主，加上為收樓初期，目前只有約10個放盤，最平叫租由$1.7萬起。

美林物業分

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欄名 : 樓市熱話

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