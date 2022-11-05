KOKO HILLS低層2房 置業家居 2022/11/05 分享： 分享： 單位：3座低層F室 實用面積：462平方呎 間隔：2房 叫租：$2.1萬（呎租：$45.5） 單位提供：美林物業（23473328 / 23473228） 作者：李偉航 責任編輯：阮詠儀 ... 訂閱指定計劃免費送您旅行頸枕連行李牌證件套套裝，為 0 + 0 做好準備，出發去旅行啦！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 樓市熱話 最新專欄文章 更多 交樓質素不俗 窗戶失分最多【獲88分】 今日 交樓質素不俗 窗戶失分最多【獲88分】 KOKO HILLS暫僅10個租盤 1房叫價$1.7萬起 今日 KOKO HILLS暫僅10個租盤 1房叫價$1.7萬起 施政報告減辣「落空」 樓市疲弱 二手紛錄低價蝕讓成交 2022/10/22 施政報告減辣「落空」 樓市疲弱 二手紛錄低價蝕讓成交 適逢租務旺季 3個入伙盤租賃暢旺 2022/10/15 適逢租務旺季 3個入伙盤租賃暢旺 樓市不明 買轉租增 租金逆市上揚 2022/10/15 樓市不明 買轉租增 租金逆市上揚 KOKO HILLS 物業出租