交樓質素不俗 窗戶失分最多【獲88分】 置業家居 2022/11/05 分享： 分享： 東九龍KOKO HILLS由上月底起陸續收樓，本刊記者連同工程監督師陳智康（康Sir）驗收KOKO HILLS第2座低層F室，實用面積522平方呎，屬2房間隔。單位交樓質素不俗，但於窗戶一項扣了不少分 ... 訂閱指定計劃免費送您旅行頸枕連行李牌證件套套裝，為 0 + 0 做好準備，出發去旅行啦！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 樓市熱話 最新專欄文章 更多 KOKO HILLS低層2房 今日 KOKO HILLS低層2房 KOKO HILLS暫僅10個租盤 1房叫價$1.7萬起 今日 KOKO HILLS暫僅10個租盤 1房叫價$1.7萬起 施政報告減辣「落空」 樓市疲弱 二手紛錄低價蝕讓成交 2022/10/22 施政報告減辣「落空」 樓市疲弱 二手紛錄低價蝕讓成交 適逢租務旺季 3個入伙盤租賃暢旺 2022/10/15 適逢租務旺季 3個入伙盤租賃暢旺 樓市不明 買轉租增 租金逆市上揚 2022/10/15 樓市不明 買轉租增 租金逆市上揚 KOKO HILLS 驗樓