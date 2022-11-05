交樓質素不俗 窗戶失分最多【獲88分】

東九龍KOKO HILLS由上月底起陸續收樓，本刊記者連同工程監督師陳智康（康Sir）驗收KOKO HILLS第2座低層F室，實用面積522平方呎，屬2房間隔。單位交樓質素不俗，但於窗戶一項扣了不少分

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