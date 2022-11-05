CCL最新報164.91點 跌幅創6年新高

樓價跌勢未止，中原城市領先指數（CCL）本周報164.91點（根據10月24日至10月30日簽訂的正式買賣合約，10月10日至10月16日簽訂的臨時買賣合約計算），按周跌約1.96%，跌幅為逾6年來最

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