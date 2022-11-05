新加坡Skyline@Orchard Boulevard頂層9,494呎公寓 連私家泳池$3.5億放售 置業家居 2022/11/05 分享： 分享： 新加坡現樓豪宅項目Skyline@Orchard Boulevard，坐落於當地豪宅區第9區，僅設40伙，目前正有4房間隔的3層頂層豪華公寓在港推售，售價達$3.5億港元，有望吸引實力用家進駐。 ... 訂閱指定計劃免費送您旅行頸枕連行李牌證件套套裝，為 0 + 0 做好準備，出發去旅行啦！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 海外置業 最新專欄文章 更多 倫敦Chelsea Waterfront-POWERHOUSE坐擁泰晤士河景 逾千呎2房售$1,520萬起 2022/10/29 倫敦Chelsea Waterfront-POWERHOUSE坐擁泰晤士河景 逾千呎2房售$1,520萬起 新加坡Wallich Residence鐵路上蓋現樓 $1,951萬入場 2022/10/22 新加坡Wallich Residence鐵路上蓋現樓 $1,951萬入場 倫敦Chelsea Riverview戶戶連露台 外望泰晤士河及市景 2022/10/15 倫敦Chelsea Riverview戶戶連露台 外望泰晤士河及市景 英國屈福特The Eight Gardens環境綠化 開放式售$249萬起 2022/10/08 英國屈福特The Eight Gardens環境綠化 開放式售$249萬起 澳洲Ocean戶戶望海景 享悠閒度假生活 2022/10/01 澳洲Ocean戶戶望海景 享悠閒度假生活 新加坡 海外物業 新加坡元 豪宅